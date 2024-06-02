Президент UFC оскандалився заявою про Путіна

Американський промоушен хоче бачити главу Кремля на одному зі своїх шоу

Президент UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) Дана Вайт хотів би бачити главу Кремля Володимира Путіна на турнірі американського промоушена в Росії. Нещодавно український боєць змішаного стилю Денис Бондар програв свій третій бій в UFC.

Відповідний коментар Вайта наводить пресслужба промоушена на YouTube. Дана на пресконференції після шоу UFC 302 зазначив, що був би радий, якби президент РФ Володимир Путін прийшов на одне з його шоу в Росії.

"Хотів би я, щоб Путін відвідав можливий турнір у Росії? Присутність президентів на наших заходах – це завжди велика честь. Звичайно, якщо ми приїдемо до Росії, то будемо раді бачити президента", – сказав Вайт.

Зазначимо, UFC ніяк не покарала російських бійців через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Щобільше, організація заборонила всі прапори на своїх заходах, але пізніше ця заборона була знята.

Нагадаємо, на турнірі UFC дівчина-боєць виходила під пісню "Шамана". Крім того, відомий боєць промоушена Хамзат Чимаєв називав главу Чечні Рамзана Кадирова "королем".