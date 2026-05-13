Бій Усика проти двох викликав суперечки у мережі (відео)

Українець працює за унікальною методикою

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) продовжує підготовку до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО). На одному з тренувань українець спарингував одразу проти двох боксерів.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

Олександр під час підготовки бився проти двох суперників одночасно

Тренування чемпіона обговорюють в Інтернеті

Відео наробило шуму у мережі, передає The Ring. У головному боксерському виданні світу наголосили, що від Усика можна чекати чого завгодно.

Ніколи не знаєш, чого чекати від тренування Олександра Усика. The Ring

Спаринг чемпіона проти двох викликав питання у любителів боксу. Деякі користувачі не розуміють, як подібне тренування допомагає у розвитку. Інші зазначили, що український чемпіон є непереможним якраз за рахунок незвичайного підходу у підготовці до боїв.

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, такої ж думки дотримується й ШІ. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі бої вечора боксу.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.