Бой Усика против двоих вызвал споры в сети (видео)

Украинец работает по уникальной методике

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) продолжает подготовку к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО). На одной из тренировок украинец спарринговал сразу против двух боксеров.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Александр во время подготовки дрался против двоих соперником одновременно

Тренировку чемпиона обсуждают в Интернете

Видео наделало шуму в сети, передает The Ring. В главном боксерском издании мира подчеркнули, что от Усика можно ожидать чего угодно.

Никогда не знаешь, чего ожидать от тренировки Александра Усика. The Ring

Спарринг чемпиона против двоих вызвал вопросы у любителей бокса. Некоторые пользователи не понимают, как подобная тренировка помогает в развитии. Другие отметили, что украинский чемпион является непобедимым как раз за счет необычного подхода в подготовке к боям.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, такого же мнения придерживается ИИ. Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также все бои вечера бокса.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.