Усик — Верховен: букмекери змінили прогноз перед боєм
Аналітики не вірять у кікбоксера, проте його шанси на перемогу трохи зросли
Вже в суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться чемпіонський бій між об’єднаним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та кікбоксером Ріко Верховеном (1-0, 0 КО). Букмекери змінили котирування за 5 днів до початку вечора боксу.
Що потрібно знати
- Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу
- Букмекери на боці українця
- Шанси Ріко зростають
Фахівці vbet додали шансів нідерландцю. Про це повідомляє "Телеграф".
На думку аналітиків, шанс на перемогу Усика котирується коефіцієнтом 1,045. У той самий час тріумф Верховена оцінюється коефіцієнтом 8,20. Таким чином, ймовірність успіху українця становить 92%, а нідерландця — 8%.
Зазначимо, за 2 місяці до бою ймовірність перемоги Усика та Верховена оцінювалися коефіцієнтами 1,03 та 9,50 відповідно. Це означає, що шанси Ріко трохи зросли з того часу.
Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку називається дострокова перемога Усика – коефіцієнт 1,22. Успіх "Кота" за підсумками 12 раундів оцінюється коефіцієнтом 5,00, нічия традиційно котирується високо — коефіцієнт 29,00. Примітно, що таким самим коефіцієнтом оцінюється ймовірність суддівського рішення на користь Верховена, а нокаут від нідерландця оцінили коефіцієнтом 15,00.
Зазначимо, на цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.