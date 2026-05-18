Усик — Верховен: букмекери змінили прогноз перед боєм

Аналітики не вірять у кікбоксера, проте його шанси на перемогу трохи зросли

Вже в суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться чемпіонський бій між об’єднаним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та кікбоксером Ріко Верховеном (1-0, 0 КО). Букмекери змінили котирування за 5 днів до початку вечора боксу.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

Букмекери на боці українця

Шанси Ріко зростають

Фахівці vbet додали шансів нідерландцю. Про це повідомляє "Телеграф".

На думку аналітиків, шанс на перемогу Усика котирується коефіцієнтом 1,045. У той самий час тріумф Верховена оцінюється коефіцієнтом 8,20. Таким чином, ймовірність успіху українця становить 92%, а нідерландця — 8%.

Зазначимо, за 2 місяці до бою ймовірність перемоги Усика та Верховена оцінювалися коефіцієнтами 1,03 та 9,50 відповідно. Це означає, що шанси Ріко трохи зросли з того часу.

Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку називається дострокова перемога Усика – коефіцієнт 1,22. Успіх "Кота" за підсумками 12 раундів оцінюється коефіцієнтом 5,00, нічия традиційно котирується високо — коефіцієнт 29,00. Примітно, що таким самим коефіцієнтом оцінюється ймовірність суддівського рішення на користь Верховена, а нокаут від нідерландця оцінили коефіцієнтом 15,00.

Зазначимо, на цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.