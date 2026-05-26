Показуха і піар чи справжнє кохання? Усик захопив українок своїм ставленням до дружини

Боксер порадував дружину та став "ідеальним чоловіком" для українок

Українські жінки вихваляють боксера Олександра Усика (25-0, 16 КО). Чемпіон після перемоги над Ріко Верхувеном (1-1, 0 КО) публічно освідчився дружині Катерині у коханні.

Момент завірусився в мережі, а в threads розгорілися суперечки про ідеальну пару. Користувачі зазначили, що Катерина зробила чимало, щоб Олександр досяг світової слави. Її віра та любов допомогли боксерові стати тим, ким він є зараз.

Дехто вважає, що боксер піариться на "ідеальному шлюбі". Інші відзначили, що боксер знайомий із дружиною зі школи, і вони пройшли унікальний шлях разом, ставши в результаті "ідеальною парою".

А перед боєм під час пресконференції Олександр у прямому етері взяв слухавку від дружини. Це викликало фурор у мережі.

Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Зазначимо, Усик у бою з Верхувеном захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що в Гізі також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.