"Безпорадний": у Росії накинулися на Усика після "ганьби" в Гізі (відео)

Колишній російський боксер заявив, що суддя врятував Усика та бокс від "ганьби"

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбувся великий вечір професійного боксу, в рамках якого український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) достроково переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена (1-1, 0 КО). Ексчемпіон світу з боксу Григорій Дрозд із РФ вважає, що українець зганьбився на рингу.

Що потрібно знати

Усик та Верхувен провели бій за правилами боксу

Поєдинок завершився спірною зупинкою у 11-му раунді

До 11 раунду Ріко вів на записках суддів

Відповідний коментар Дрозда доступний на YouTube-каналі "Ушатайка". За словами росіянина, Усик нічого не зміг зробити в рингу проти "першорозрядника".

Думаю, ніхто не міг подумати, яким Усик може бути безпорадним. Пахло смаженим. Реально пахло смаженим. Абсолютний чемпіон світу після такого поєдинку, за ідеєю, має викинути всі свої пояси на смітник. Або повісити їх на Ріко і сказати: "Ти крутий чувак!" Я в шоці – не уявляв, що Усик може бути таким безпорадним. Ріко підтвердив мою версію, що з Усиком треба боксувати бійкою, колгоспним бардаком, що раніше показав Дерек Чісора. Техніка не потрібна. Потрібне велике хоробре серце, руки повище — і вперед. Григорій Дрозд

Цікаво, що росіяни висміяли заяву свого іменитого співвітчизника. Користувачі вважають, що Дрозд банально заздрить успіхам українця.

Зазначимо, Усик захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Ранній андеркард шоу "Слава в Гізі" порадував великою кількістю нокаутів. З дострокової перемоги стартував син великого єгипетського боксера, який двічі перемагав Усика. Крім того, "Малюк" із Саудівської Аравії вже в першому раунді поклав опонента на канвас, а "Бещадний" американець виправдав своє прізвисько, брутально нокаутувавши суперника. Головним розчаруванням стала поразка українця Даніеля Лапіна, який тричі опинявся у нокдауні після ударів "Пантери".

В основному карді визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.