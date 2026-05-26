Українців стривожив важливий момент з Усиком та його командою: що не так

У мережі розкритикували нового тренера боксера

Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена (1-1, 0 КО), проте тріумф "Кота" був на межі поразки. Ситуацію погіршує той факт, що Олександра на цей поєдинок готував інший тренер.

Що потрібно знати

Усик достроково переміг кікбоксера Верхувена у бою за правилами боксу

Олександр до зупинки бою програвав поєдинок за очками

Українця готував до бою новий тренер

У threads розгорілися суперечки про те, куди пропав Юрій Ткаченко, багаторічний тренер Усика. Масла у вогонь підлив Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра, який у коментарях під подібними публікаціями зазначив, що Юрій "пішов".

Також Красюк на своїй сторінці в Instagram написав, що Ткаченко пішов із команди Усика по тій же причині, що і він та Егіс Клімас, колишній менеджер боксера.

Де був тренер Усика з попередніх боїв? Він пішов. По тій же причині, що ми з Егісом Клімасом. Усик оточив себе людьми, які у всьому з ним погоджуються і кажуть, що він найкращий. Олександр Красюк

Олександр Усик та Олександр Красюк/Фото: Getty images

У мережі вважають, що зміна тренера не пішла на користь Усику. Це показав бій проти Верхувена, де Олександр виглядав дуже вразливим.

Готував до бою Олександра Єгор Голуб. Після критики в мережі йому довелося пояснювати, куди пропав Ткаченко.

На запитання "де Юрій Іванович?", яке здебільшого задають боти та незрозумілі люди із закритими сторінками, я відповім дуже просто: останні пів року, коли мене майже не було вдома, Юрій Іванович почав допомагати та тренувати моїх хлопців у Києві. Він мій тренер, він абсолютний чемпіон світу, він людина і фахівець, якого я дуже поважаю, і тільки він має відповідь на запитання, чому цього разу в таборі з Олександром працював я. Всі інші "думки" від людей, які ніякого відношення до команди не мають, я б вам не радив брати до уваги. Єгор Голуб

Олександр Усик та Єгор Голуб (праворуч від боксера)/Фото: Getty Images

Зазначимо, Усик у бою з Верхувеном захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.