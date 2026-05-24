Усик нокаутував Верхувена, програючи по ходу поєдинку (відео)

Олександр та Ріко провели історичний поєдинок у пірамід

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбувся великий вечір профі-боксу "Слава у Гізі". У головному бою на рингу билися український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-1, 0 КО).

Що потрібно знати

Усик та Верхувен провели бій за правилами боксу

На кону поєдинку стояв титул WBC

Олександр нокаутував Верхувена у 11-му раунді

12-раундовий чемпіонський бій, який пройшов на тимчасовій арені біля Великих пірамід Гізи, завершився достроковою перемогою Усика в 11-му раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Ріко з перших секунд почав чинити тиск на українця. Нідерландець був легкий на ногах і бився в незвичайній стійці, створюючи чемпіону безліч проблем. Олександр, певне, розраховував, що у Верхувена закінчиться "бензин", проте кікбоксер показав чемпіонську витривалість.

Неймовірно, але Олександр, програючи раунд за раундом, зумів зловити Ріко в 11-й 3-хвилинці та відправити суперника у нокдаун. Нідерландець піднявся, проте відразу почав пропускати удари від "Кота", і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Таким чином, Усик продовжує володіти трьома основними чемпіонськими поясами у боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Ранній андеркард шоу "Слава в Гізі" порадував великою кількістю нокаутів. З дострокової перемоги стартував син великого єгипетського боксера, який двічі перемагав Усика. Крім того, "Малюк" із Саудівської Аравії вже в першому раунді поклав опонента на канвас, а "Нещадний" американець виправдав своє прізвисько, брутально нокаутувавши суперника. Головним розчаруванням стала поразка українця Даніеля Лапіна, який тричі опинявся у нокдауні після ударів "Пантери".

В основному карді визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.