Суперзірка футболу образив доньку президента перед ЧС-2026: деталі скандалу

Неприємну ситуацію вдалося залагодити

У Колумбії пролунав скандал через непорозуміння під час урочистої церемонії відправлення команди на чемпіонат світу з футболу. Під час заходу головна зірка збірної Хамес Родрігес проігнорував прохання Антонелли Петро, дочки президента Колумбії Густаво Петро.

Що потрібно знати

Родрігес проігнорував дочку президента

Антонелла після цього заступилася за гравця та збірну

Хамес відреагував на ситуацію

У результаті в соцмережах почалися суперечки про негідну поведінку гравця. При цьому сама Антонелла підтримала футболіста, повідомляє Marca.

Під час урочистої церемонії на військовій базі Катам, де президент Густаво Петро вручив команді національний прапор, 17-річна Антонелла попросила Хамеса про спільне фото, проте гравець проігнорував дівчину. Момент завірусився в мережі та призвів до великого скандалу в Колумбії.

Несподівано Антонелла стала на захист півзахисника, опублікувавши емоційне відео у своїх соціальних мережах. У записі вона сказала, що є "фанаткою номер один" Хамеса.

Пізніше футболіст в особистому повідомленні подякував дочці президента за підтримку та пообіцяв їй свою фотографію і не тільки. Хамес зазначив, що просто не почув прохання дівчини про фото.

Антонелла, ця фотографія просто супер! Додай до цього мій номер із моєю футболкою, скажи, куди мені її відправити? Дякую за підтримку мене та моїх товаришів по команді. У всього є свій час, і зараз настав момент бути єдиними заради нашої збірної на чемпіонаті світу. Скоро побачимося. P.S. Наступного разу говори голосніше. Обіймаю. Хамес Родрігес

Довідка: Хамес Родрігес — 33-річний атакувальний півзахисник "Міннесоти". Прославився на чемпіонаті світу-2014, забивши найкрасивіший гол на турнірі. Після цього перейшов у мадридський "Реал", а потім у мюнхенську "Баварію".

Нагадаємо, збірна Колумбії стартує на чемпіонаті світу-2026 18 червня грою проти Узбекистану. Також за місце у плей-оф колумбійці зіграють проти ДР Конго та Португалії.