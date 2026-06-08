Суперзвезда футбола обидел дочь президента перед ЧМ-2026: детали скандала

Неприятную ситуацию удалось уладить

В Колумбии прогремел скандал из-за недопонимания во время торжественной церемонии отправки команды на чемпионат мира по футболу. Во время мероприятия главная звезда сборной Хамес Родригес проигнорировал просьбу Антонеллы Петро, дочери президента Колумбии Густаво Петро.

Что нужно знать

Родригес проигнорировал дочь президента

Антонелла после этого заступилась за игрока и сборную

Хамес отреагировал на ситуацию

В итоге в соцсетях начались споры о недостойном поведении игрока. При этом сама Антонелла поддержала футболиста, передает Marca.

Во время торжественной церемонии на военной базе Катам, где президент Густаво Петро вручил команде национальный флаг, 17-летняя Антонелла попросила Хамеса о совместном фото, однако игрок проигнорировал девушку. Момент завирусился в сети и привел к большому скандалу в Колумбии.

Неожиданно Антонелла встала на защиту полузащитника, опубликовав эмоциональное видео в своих социальных сетях. В записи она сказала, что является "фанаткой номер один" Хамеса.

Позднее футболист в личном сообщении поблагодарил дочь президента за поддержку и пообещал ей свою фотографию и не только. Хамес отметил, что просто не услышал просьбу девушки о фото.

Антонелла, эта фотография просто супер! Добавь к этому мой номер с моей футболкой, скажи, куда мне ее отправить? Спасибо за поддержку меня и моих товарищей по команде. У всего есть своё время, и сейчас настал момент быть едиными ради нашей сборной на чемпионате мира. Скоро увидимся. P.S. В следующий раз говори погромче. Обнимаю. Хамес Родригес

Справка: Хамес Родригес — 33-летний атакующий полузащитник "Миннесоты". Прославился на чемпионате мира-2014, забив самый красивый гол на турнире. После этого перешел в мадридский "Реал", а затем в мюнхенскую "Баварию".

Напомним, сборная Колумбии стартует на чемпионате мира-2026 18 июня игрой против Узбекистана. Таже за место в плей-офф колумбийцы сыграют против ДР Конго и Португалии.