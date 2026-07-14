Померла російська олімпійська чемпіонка: вона не помічала війни в Україні
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Не стало російської "Ракети"
У вівторок, 14 липня, померла олімпійська чемпіонка з біатлону Галина Куклева. Колишня спортсменка боролася із онкологією.
Що потрібно знати
- Не стало Галини Куклевої
- Жінка страждала від онкології
- Колишня спортсменка не робила заяв про війну з Україною
Про смерть 53-річної Куклевої повідомляють російські ЗМІ. У РИА Новости назвали причину смерті спортсменки.
Галя хворіла довгий час, лікувалася від онкології, боролася. Але не завжди виходить перемогти хворобу, і люди йдуть.
Куклева уславилася завдяки перемозі на Олімпійських іграх у Нагано-1998. Тоді росіянка виграла спринтерські перегони та завоювала ще "срібло" в естафеті. Ще через 4 роки вона виборола "бронзу" в естафеті на Іграх у Солт-Лейк-Сіті-2002. Також на її рахунку весь комплект медалей рівня чемпіонату світу та "бронза" і "золото" на чемпіонаті Європи.
Як і більшість російських спортсменів, Куклева публічно не робила гучних заяв і не давала політичних інтерв’ю щодо війни з Україною. У громадському просторі вона була зосереджена на спортивній діяльності, передачі досвіду молодим спортсменам та роботі в Тюменському державному університеті.
Нагадаємо, російський біатлон перебуває під санкціями після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зняв усі обмеження з росіян, тепер на допуск спортсменів впливають виключно міжнародні федерації.