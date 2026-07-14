Умерла российская олимпийская чемпионка: она не замечала войну в Украине

Не стало русской "Ракеты"

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Во вторник, 14 июля, умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. Бывшая спортсменка боролась с онкологией.

Что нужно знать

Не стало Галины Куклевой

Женщина страдала от онкологии

Бывшая спортсменка не делала заявлений о войне с Украиной

О смерти 53-летней Куклевой сообщают российские СМИ. В РИА Новости назвали причину смерти спортсменки.

Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят. Источник, знакомый с ситуацией

Куклева прославилась благодаря победе на Олимпийских играх в Нагано-1998. Тогда россиянка выиграла спринтерскую гонку и завоевала еще "серебро" в эстафете. Еще через 4 года она завоевала "бронзу" в эстафете на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002. Также на ее счету весь комплект медалей уровня чемпионата мира и "бронза" с "золотом" на чемпионате Европы.

Галина Куклева на олимпийской трассе/Фото: Getty Images

Как и большинство российских спортсменов, Куклева публично не делала громких заявлений и не давала политических интервью касательно войны с Украиной. В публичном пространстве она была сосредоточена на спортивной деятельности, передаче опыта молодым спортсменам и работе в Тюменском государственном университете.

Галина Куклева/Фото: max.ru

Напомним, российский биатлон находится под санкциями после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения с россиян, теперь на допуск спортсменов влияют исключительно международные федерации.