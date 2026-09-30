17- річний українець здобув золото шахової Олімпіади на четвертій дошці

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Український гросмейстер Ігор Самуненков у 17 років став володарем індивідуальної золотої медалі на 46-й Всесвітній шаховій олімпіаді, яка проходила у Самарканді (Узбекистан). Він показав найкращий результат серед усіх учасників, які грали на четвертій дошці.

За час Олімпіади Самуненков провів 10 партій, набрав 8 очок та продемонстрував перформанс 2720. Українець залишився непереможеним. У боротьбі за золото на четвертій дошці він випередив, серед інших, чинного чемпіона світу Доммараджу Гукеша та представника США Левона Ароняна.

Одним з ключових для української збірної став матч 4-го туру команди Китаю. Українці перемогли з рахунком 3:1. Ігор Коваленко здобув перемогу над Діною Ліженем, Василь Іванчук зіграв унічию з Вей І, а Ігор Самуненков та Роман Дегтярьов принесли команді ще два очки.

Після успіху у матці з Китаєм збірна України отримала можливість зіграти на першій дошці в заключному турі. Суперником українців стала команда Узбекистану, яка приймала Олімпіаду. Господарів змагань перемогли з рахунком 2,5:1,5. Самуненков у своїй партії зіграв унічию з Нодірбеком Якуббоєвим.

За підсумками турніру чоловіка збірна України посіла 11-ту позицію, набравши 16 командних очок.

Сам шахіст назвав виступ у Самаканді важливим досвідом та окремо відзначив як командні результати, так і власний здобуток.

"Насправді ця Олімпіада перевершила всі мої очікування. Були командні успіхи, зокрема перемога над збірною Китаю, і, звісно, гра в останньому турі проти збірної Узбекистану. Також був мій особистий результат — мені вдалося виграти золоту медаль на четвертій дошці та випередити дуже багато сильних, елітних гравців", — сказав шахіст.

Самуненков також відзначив людей, які допомагають йому готуватися до великих турнірів. Зокрема, шахіст подякував тренерам збірної Олександру Бєлявському та Адріяну Михальчишину, а також Сєяру Куршутову за фінансову підтримку.

"Фінансова підтримка дуже важлива для шахіста. Вона дає можливість покращувати свій рівень гри та підходити до найважливіших змагань, таких як Олімпіада, у найкращій формі. Це все дуже важливо для мене й також вплинуло на результат, за що я вдячний", — сказав гросмейстер.