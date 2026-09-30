17-летний украинец получил золото шахматной Олимпиады на четвертой доске

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Украинский гроссмейстер Игорь Самуненков в 17 лет стал обладателем индивидуальной золотой медали на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходившей в Самарканде (Узбекистан). Он показал лучший результат среди всех участников, игравших на четвертой доске.

За время Олимпиады Самуненков провел 10 партий, набрал 8 очков и продемонстрировал перформанс 2720. Украинец остался непобежденным. В борьбе за золото на четвертой доске он опередил среди прочих действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша и представителя США Левона Ароняна.

Одним из ключевых для украинской сборной стал матч 4 тура команды Китая. Украинцы выиграли со счетом 3:1. Игорь Коваленко одержал победу над Диной Лиженем, Василий Иванчук сыграл вничью с Вэй I, а Игорь Самуненков и Роман Дегтярев принесли команде еще два очка.

После успеха в матче с Китаем сборная Украины получила возможность сыграть на первой доске в заключительном туре. Соперником украинцев стала команда Узбекистана, принимавшая Олимпиаду. Хозяев соревнований победили со счетом 2,5:1,5. Самуненков в своей партии сыграл вничью с Нодирбеком Якуббоевым.

По итогам турнира мужа сборная Украины заняла 11 позицию, набрав 16 командных очков.

Сам шахматист назвал выступление в Самаканде важным опытом и отдельно отметил как командные результаты, так и собственное достижение.

"На самом деле эта Олимпиада превзошла все мои ожидания. Были командные успехи, в частности, победа над сборной Китая, и, конечно, игра в последнем туре против сборной Узбекистана. Также был мой личный результат – мне удалось выиграть золотую медаль на четвертой доске и опередить очень много сильных, элитных игроков", – сказал шахматист.

Самуненков также отметил людей, помогающих ему готовиться к большим турнирам. В частности, шахматист поблагодарил тренеров сборной Александра Белявского и Адриана Михальчишина, а также Сеяра Куршутова за финансовую поддержку.

"Финансовая поддержка очень важна для шахматиста. Она позволяет улучшать свой уровень игры и подходить к важнейшим соревнованиям, таким как Олимпиада, в лучшей форме. Это все очень важно для меня и также повлияло на результат, за что я благодарен", — сказал гроссмейстер.