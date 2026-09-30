Партнер Коломойського втратив "Боріваж": морський термінал суд повернув законному власнику

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29 вересня на Одещині власник морського термінала "Боріваж" – ТОВ "Агротермінал Логістік" – за рішенням суду повернув собі комплекс, яким до цього користувалася компанія Сергія Фролова, бізнес-партнера Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє видання "Українські новини" із посиланням на прес-службу ТОВ "Агротермінал Логістік".

Коли представники власника прибули на термінал, там перебували працівники ТОВ "Термінал "Боріваж". "Можу зазначити, що жодних насильницьких дій, а також дій, які могли б принижувати честь чи гідність присутніх осіб, не вчинялося. Усім працівникам, які перебували на території комплексу, було запропоновано спокійно зібрати особисті речі та надано для цього достатній час", – розповідає юрист ТОВ "Агротермінал Логістік" Ігор Шеїн.

Територію взяли під охорону разом з охоронною компанією та Державною службою охорони при МВС. Громадський порядок забезпечувала понад сотню правоохоронців. "Метою подій 29 вересня було не заволодіння чужим майном, а виконання судового рішення, відновлення фактичного контролю законного власника над належним йому майном", – пояснює юрист.

Йдеться про рішення Господарського суду міста Києва від 30 червня 2026 року у справі №910/11034/24 (910/14853/25). Суд визнав недійсним договір оренди №112 від 1 серпня 2024 року, за яким терміналом користувалося ТОВ "Термінал "Боріваж", і зобов'язав компанію повернути майно власнику. 17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін, і воно набрало законної сили.

Власником термінала з 2016 року є ТОВ "Агротермінал Логістік". Почесний гендиректор ТОВ "Термінал "Боріваж" Сергій Фролов у 2009 році залучив Коломойського і Боголюбова партнерами до будівництва "Боріважу", а сам термінал входив до агрохолдингу групи "Приват".

"Попри набрання законної сили цим судовим рішенням, в порушення ст. 129-1 Конституції України та ст. 326 ГПК України, ТОВ "Термінал "Боріваж" добровільно майновий комплекс його власнику повертати відмовилось. Ним та іншими особами, пов'язаними з Сергієм Фроловим, вживалися процесуальні заходи, спрямовані на перешкоджання фактичному поверненню майна, що є кримінально караним діянням відповідно до ст. 382 КК України", – наголошує Ігор Шеїн.

У ТОВ "Термінал "Боріваж" події назвали "рейдерським захопленням" і звернулися до поліції, хоча договір оренди вже був визнаний недійсним. На думку юриста, такі звернення можуть сприйматися як спроба перешкодити поверненню майна власнику. "Сергій Фролов не є і не був власником відповідного нерухомого майна", – зазначає він. Подібні заяви, за його словами, можуть стати підставою для провадження за ст. 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Роботу термінала не зупиняють. Власникам зерна запропонували забрати продукцію за підтвердними документами або укласти нові договори. Інвентаризацію проведуть за участі незалежного сюрвеєра, власники продукції можуть бути присутніми або залучити своїх експертів.

Суд також встановив, що плата за користування терміналом була істотно нижчою за економічно обґрунтований рівень. Доходи комплексу тепер мають піти на розрахунки з кредиторами, податки та підтримку Сил оборони, "а не на виведення коштів на користь підсанкційних осіб, як це, за наявною інформацією, відбувалося за попереднього керівництва", – підсумовує юрист.