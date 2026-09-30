"Треба почути Росію": прем'єр Болгарії виступив зі скандальною заявою щодо війни

Раніше Болгарія припинила військову допомогу Києву

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Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев виступив із критикою європейської стратегії підтримки Києва, а також закликав відновити прямий діалог із Москвою.

"Пам’ятаєте, коли президент Трамп вступив на посаду? У нього одразу була пропозиція. Він запропонував Україні та Росії негайно припинити вогонь, сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Якими були його слова? Він сказав, що в майбутньому кращих умов для досягнення миру не буде.

Його оцінка полягала в тому, що ситуація погіршуватиметься. З іншого боку, ми мали іншу пропозицію — продовжувати воювати", – розповів він під час оборонного саміту від Euronews, повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

На уточнення ведучої про те, хто саме виступав за продовження бойових дій, Радев відповів "європейське керівництво". Прем'єр натякнув, що результатом європейської стратегії стали "ще сотні тисяч жертв" та "спустошення країни".

Радев висловив жаль через те, що політиків, які відхиляються від так званого політичного мейнстриму, одразу клеймують як "проросійських".

"Мене не цікавить підтримка Росії. Мене цікавить реалістичний підхід і те, щоб нарешті якомога швидше знайти шлях до миру. Тому що ця війна на виснаження є серйозним викликом для миру у глобальному вимірі.

Це ризик, який зростає. Ця війна майже щодня виснажує наші соціальні та економічні системи. Тому нам потрібно якомога швидше знайти шлях до миру", – заявив очільник болгарського уряду.

Він додав, що потрібно "досягти балансу між військовими, економічними та дипломатичними інструментами", бо, мовляв, поки що такого балансу немає.

На думку Радева, в Європи більше немає достатніх запасів озброєння, бо Україні передали все, що було на складах. Київ же нібито більше не може достатньо ефективно протидіяти повітряним атакам РФ.

"Росіяни почали застосовувати війну "зсередини назовні". Тому що мають величезну перевагу в далекобійних оперативно-стратегічних ударних засобах — балістичних ракетах, а останнім часом і реактивних безпілотниках.

Вони підняли висоту застосування своїх засобів. Тепер їхні безпілотники літають на висоті 5–6 тисяч метрів. Це реактивні дрони зі швидкістю 500 кілометрів на годину.

Що це означає? Тепер для протидії їм потрібна величезна кількість винищувачів і наземних систем протиповітряної оборони. В України їх недостатньо", – сказав Румен Радев.

Зрештою політик повторив, що потрібно більше говорити про дипломатію.

"Кілька років тому мій добрий друг, тодішній прем’єр-міністр Люксембурга Ксав’є Бетель дуже чітко це сформулював: ми повинні перестати говорити про Росію. Ми повинні почати говорити з Росією. Тож нам потрібно почути занепокоєння обох сторін.

Так, звичайно, ми повинні й надалі підтримувати Україну. Але найважливіше — підготувати умови для миру. І ми повинні розуміти, що є межа можливостям просто постачати зброю та надавати підтримку", – пояснив прем'єр Болгарії.

Крім того, Радев дорікнув, що ніхто в Європі не порушує питання ядерного ризику, і що варто завжди мати на увазі найгірший сценарій. "Наскільки сильно ми можемо тиснути на Росію, перш ніж Росія відреагує чимось іншим?"

Він додав: коли Москва почувається слабкою — вона починає "грати з ядерним фактором".

Ми не можемо заплющувати очі на те, що в арсеналі Росії є ядерна зброя, і що це є частиною стратегічних розрахунків. Румен Радев

Нагадаємо, що у липні 2026 року Болгарія припинила безоплатну військову допомогу Україні, посилаючись на вичерпання власних запасів озброєння радянського зразка, якого потребував Київ.