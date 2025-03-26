Нафтопереробні заводи, авіабази, військові підприємства: що втрачає Росія через атаки України

Сили безпілотних систем, українські спецслужби та військові підрозділи продовжують здійснювати ефективні глибинні операції на території Росії, спрямовані на ураження ключових військових, промислових та інфраструктурних об'єктів. Удари в перші місяці 2025 року не лише послаблюють військовий потенціал противника, але й демонструють здатність України діяти на значній відстані від лінії фронту.

Атака на авіабазу "Енгельс-2" у Саратовській області

Однією з найрезонансніших операцій стала атака на авіабазу "Енгельс-2" у Саратовській області. У ніч на 20 березня 2025 року українські безпілотники завдали удару по стратегічно важливій авіабазі "Енгельс-2", де базуються бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які використовуються для ракетних ударів по Україні.

Супутникові знімки, опубліковані 21 березня, показують значні пошкодження: зруйновані будівлі та сховища, а також сліди масштабних пожеж та детонацій боєприпасів. На цих складах зберігалися крилаті ракети Х-101/Х-555, що використовуються для атак на Україну. Це вже третя атака на цю авіабазу з боку України у 2025 році.

"Московія не спить": масована атака безпілотників на Москву та регіони

У ніч на 11 березня Російська Федерація зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників з початку 2025 року. За повідомленням Міністерства оборони РФ, їхня протиповітряна оборона знищила 337 дронів, з яких 73 – над Московською областю.

Внаслідок атаки в Москві та її передмістях зафіксовані руйнування та пожежі. У Раменському уламки дрона влучили в багатоповерхівку, пошкодивши квартири на верхніх поверхах. Подібний інцидент стався у Видному, де вибуховою хвилею вибило вікна.

На Домодєдовській вулиці в Москві зафіксовано влучання безпілотника в житловий будинок, що спричинило пожежу. Також на парковці компанії "Міраторг" у Домодєдові загорілися близько 20 автомобілів.

За повідомленнями російських ЗМІ, дрони атакували промислові та енергетичні об'єкти в різних регіонах. У Рязані внаслідок удару по нафтопереробному заводу почалася масштабна пожежа. В Ленінградській області атакували завод "Киришинефтеоргсинтез", спричинивши займання одного з резервуарів.

Також повідомляється про вибухи у Володимирській, Тульській, Калузькій та Рязанській областях. У Самарі та Татарстані оголошували повітряну тривогу.

Російські офіційні особи поки не коментують масштаби пошкоджень, однак у мережі ширяться відео з місць ударів, на яких видно пожежі та руйнування.

Ця атака стала черговим випробуванням для російської ППО, ефективність якої викликає все більше сумнівів.

Астраханський газопереробний завод призупинив роботу після атаки дронів

Внаслідок удару безпілотників на початку лютого цього року, по Астраханському газопереробному заводу (ГПЗ), підприємство було змушене тимчасово зупинити свою діяльність. Влада регіону стверджує, що аварійних ситуацій вдалося уникнути, тоді як у соціальних мережах активно обговорюють можливі наслідки.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін запевнив, що через завчасне отримання попереджень про можливу атаку підприємство було оперативно зупинене. Це, за його словами, допомогло запобігти серйозним техногенним загрозам, включаючи витоки небезпечних речовин.

Водночас у соцмережах з’явилися повідомлення про екологічні ризики, які місцева влада категорично заперечує. Бабушкін заявив, що такі новини мають "українське походження" і спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні.

"Росприроднагляд і екологічна служба заводу здійснюють постійний моніторинг стану повітря. Жодних перевищень допустимих норм не зафіксовано", — сказав він.

Російські посадовці намагаються применшити деморалізуючий вплив ударів БПЛА, але зазвичай "українське походження", як трактує "болотний новояз", пов'язане з Силами безпілотних систем ЗСУ та спецслужб.

Астраханський ГПЗ належить "Газпрому" і є одним із найбільших підприємств у галузі газопереробки. Він був введений в експлуатацію в середині 1980-х років і має стратегічне значення для російської економіки. Завод виробляє пальне, технічну сірку та інші продукти нафтогазового сектору. Штат підприємства налічує понад 5600 осіб. Простій такого гіганта завдає відчутного удару по економіці окупанта.

Ураження хімічних заводів та промислових об'єктів Росії

У ніч на 14 січня 2025 року Україна здійснила одну з найпотужніших операцій із застосуванням безпілотників та ракет по території РФ. Сили безпілотних систем Збройних сил України спільно з ССО, СБУ, ракетних військ, Повітряних сил та ГУР завдали удару по стратегічних військових об'єктах, серед яких нафтобази, оборонні заводи та склади боєприпасів.

За даними військових джерел, під удар потрапили об'єкти в Брянській, Тульській, Саратовській областях та Республіці Татарстан. Серед ключових цілей:

Саратовська область – знищено резервуари з пальним на стратегічній нафтобазі "Комбінат Крістал", що забезпечує російську авіацію. Попередня атака на цей об'єкт спричинила масштабну пожежу, яка тривала кілька днів.

– знищено резервуари з пальним на стратегічній нафтобазі "Комбінат Крістал", що забезпечує російську авіацію. Попередня атака на цей об'єкт спричинила масштабну пожежу, яка тривала кілька днів. Брянськ – серйозних пошкоджень зазнав хімічний завод у місті Сєльцо, де виробляли компоненти для авіаційних ракет "Х-59" та артилерійські боєприпаси. Вибухи тривали кілька годин.

– серйозних пошкоджень зазнав хімічний завод у місті Сєльцо, де виробляли компоненти для авіаційних ракет "Х-59" та артилерійські боєприпаси. Вибухи тривали кілька годин. Татарстан – завдано ударів по нафтопереробному заводу "Казаньоргсинтез" у Казані, що призвело до зупинки виробництва на невизначений термін.

Експерти відзначають, що подібні удари значно ускладнюють постачання пального та боєприпасів для російської армії, а також підривають її військово-промисловий потенціал.

Російські офіційні особи традиційно применшують масштаби втрат, однак численні відео очевидців свідчать про значні руйнування та вибухи.

Українські військові запевняють, що подібні операції триватимуть, поки російська армія не припинить агресію.