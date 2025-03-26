Силы беспилотных систем, украинские спецслужбы и военные подразделения продолжают осуществлять эффективные глубинные операции на территории России, направленные на поражение ключевых военных, промышленных и инфраструктурных объектов. Удары в первые месяцы 2025 года не только ослабляют военный потенциал противника, но и демонстрируют способность Украины действовать на значительном расстоянии от линии фронта.

Атака на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области

Одной из самых резонансных операций стала атака на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области. В ночь на 20 марта 2025 года украинские беспилотники нанесли удар по стратегически важной авиабазе "Энгельс-2", где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые используются для ракетных ударов по Украине.

Спутниковые снимки, опубликованные 21 марта, показывают значительные повреждения: разрушенные здания и хранилища, а также следы масштабных пожаров и детонаций боеприпасов. На этих складах хранились крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые используются для атак на Украину. Это уже третья атака на авиабазу со стороны Украины в 2025 году.

"Московия не спит": массированная атака беспилотников на Москву и регионы

В ночь на 11 марта Российская Федерация подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников с начала 2025 года. По сообщению Министерства обороны РФ, их противовоздушная оборона уничтожила 337 дронов, из которых 73 – над Московской областью.

В результате атаки в Москве и ее пригородах зафиксированы разрушения и пожары. В Раменском обломки дрона попали в многоэтажку, повредив квартиры на верхних этажах. Подобный инцидент произошел в Видном, где взрывной волной выбило окна.

На Домодедовской улице в Москве зафиксировано попадание беспилотника в жилой дом, что повлекло за собой пожар. Также на парковке компании "Мираторг" в Домодедово загорелось около 20 автомобилей.

По сообщениям российских СМИ, дроны атаковали промышленные и энергетические объекты в разных регионах. В Рязани в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу начался масштабный пожар. В Ленинградской области атаковали завод "Киришинефтеоргсинтез", вызвав возгорание одного из резервуаров.

Также сообщается о взрывах во Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областях. В Самаре и Татарстане объявляли воздушную тревогу.

Российские официальные лица пока не комментируют масштабы повреждений, однако в сети ширятся видео с мест ударов, на которых видны пожары и разрушения.

Эта атака стала очередным испытанием для российской ПВО, эффективность которой вызывает все больше сомнений.

Астраханский газоперерабатывающий завод приостановил работу после атаки дронов

В результате удара беспилотников в начале февраля этого года по Астраханскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) предприятие было вынуждено временно остановить свою деятельность. Власти региона утверждают, что аварийных ситуаций удалось избежать, в то время как в социальных сетях активно обсуждают возможные последствия.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заверил, что благодаря заблаговременному получению предупреждений о возможной атаке предприятие было оперативно остановлено. Это, по его словам, помогло предотвратить серьезные техногенные угрозы, включая утечки опасных веществ.

В то же время в соцсетях появились сообщения об экологических рисках, которые местные власти категорически отрицают. Бабушкин заявил, что такие новости имеют "украинское происхождение" и направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

"Росприроднадзор и экологическая служба завода осуществляют постоянный мониторинг состояния воздуха. Никакие превышения допустимых норм не зафиксированы", — сказал он.

Российские чиновники пытаются приуменьшить деморализующее влияние ударов БПЛА, но обычно "украинское происхождение", как трактует "болотный новояз", связано с Силами беспилотных систем ВСУ и спецслужб.

Астраханский ГПЗ принадлежит "Газпрому" и является одним из самых крупных предприятий в области газопереработки. Он был введен в эксплуатацию в середине 1980-х годов и имеет стратегическое значение для российской экономики. Завод производит горючее, техническую серу и другие продукты нефтегазового сектора. Штат предприятия насчитывает более 5600 человек. Простой такого гиганта наносит ощутимый удар по экономике оккупанта.

Поражение химических заводов и промышленных объектов России

В ночь на 14 января 2025 года Украина провела одну из самых мощных операций с применением беспилотников и ракет по территории РФ. Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины совместно с ССО, СБУ, ракетными войсками, Воздушными силами и ГУР нанесли удар по стратегическим военным объектам, среди которых нефтебазы, оборонные заводы и склады боеприпасов.

По данным военных источников, под удар попали объекты в Брянской, Тульской, Саратовской областях и Татарстане. Среди ключевых целей:

Саратовская область – уничтожены резервуары с горючим на стратегической нефтебазе "Комбинат Кристалл", обеспечивающей российскую авиацию. Предыдущая атака на этот объект вызвала масштабный пожар, который длился несколько дней.

– уничтожены резервуары с горючим на стратегической нефтебазе "Комбинат Кристалл", обеспечивающей российскую авиацию. Предыдущая атака на этот объект вызвала масштабный пожар, который длился несколько дней. Брянск – серьезные повреждения получил химический завод в городе Сельцо, где производили компоненты для авиационных ракет "Х-59" и артиллерийские боеприпасы. Взрывы продолжались несколько часов.

– серьезные повреждения получил химический завод в городе Сельцо, где производили компоненты для авиационных ракет "Х-59" и артиллерийские боеприпасы. Взрывы продолжались несколько часов. Татарстан – нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу "Казаньоргсинтез" в Казани, что привело к остановке производства на неопределенный срок.

Эксперты отмечают, что подобные удары значительно усложняют поставки горючего и боеприпасов для российской армии, а также подрывают ее военно-промышленный потенциал.

Российские официальные лица традиционно приуменьшают масштабы потерь, однако многочисленные видео очевидцев свидетельствуют о значительных разрушениях и взрывах.

Украинские военные уверяют, что подобные операции будут продолжаться до тех пор, пока российская армия не прекратит агрессию.