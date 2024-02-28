Приложение "Воздушная тревога" получило важное обновление: что будут означать новые уведомления

Также на экран пользователи смогут добавить карту тревог

Новая версия приложения "Воздушная тревога", извещающая о сигнале сирены, будет посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах. Для этого необходимо обновить приложение до версии 6.0, которая доступна для пользователей iOS, Android.

Об этом пишет блог Ajax Systems. Повышенная опасность, о которой будет извещать приложение, это — приближение ракеты или беспилотного летательного аппарата в определенном регионе.

"Информацию обо всех видах опасности передают ответственные дежурные Гражданской Защиты в военных областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС", – говорится в блоге компании.

Также к приложению добавили:

настройка громкости оповещения "Повышенная опасность!";

уведомление, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.

Более того, разработчики создали отдельное приложение-виджет "Карта тревог". Его можно добавить на экран телефона для постоянного мониторинга ситуации. Виджет можно загрузить по ссылкам для пользователей iOS и Android.

Заметим, что активно приложение используют более 6 млн пользователей.

Ранее "Телеграф" писал, что в столичном цифровом сервисе-приложении "Киев Цифровой" вышло большое обновление. Разработчики усовершенствовали создание QR-билетов для проезда, загрузили карту городских туалетов и добавили еще один способ авторизации.