QR-квитки в один дотик та мапа вбиралень: "Київ цифровий" отримав оновлення

Додаток став ще зручнішим і доступнішим

У столичному цифровому сервісі-додатку "Київ Цифровий" вийшло велике оновлення. Розробники вдосконалили створення QR-квитків для проїзду, завантажили мапу міських вбиралень та додали ще один спосіб авторизації.

Оновлений застосунок вже доступний для завантаження в App Store та Google Play. Докладніше про оновлення розповіли у прес-службі КМДА.

Так, у новій версії "Київ Цифровий" більше не доведеться відкривати транспортну картку у додатку, щоб створити QR-квиток. Тепер усі користувачі можуть підключити швидкий доступ і створювати квитки одним дотиком прямо на головному екрані.

Крім цього, вхід у додаток став більш безпечним — тут з’явився ще один спосіб авторизації. Крім отримання SMS ви зможете вибрати опцію телефонного дзвінка.

Також розробники розмежували розділи "Проїзні" та "Поїздки". Це має спростити поповнення транспортної картки та зробити використання застосунку ще зручнішим.

Цікаво, що в оновленій версії додатку користувачі отримають доступ до мапи міських вбиралень, яка працюватиме в офлайн-режимі.

Оновлений застосунок "Київ цифровий" вже доступний до скачування в App Store та Google Play.

Оновлення вже доступне для завантаження

Як підключити швидкий доступ і створювати QR-квитки в один дотик:

1. Виберіть транспортну карту.

2. Натисніть на позначку "шестірні" та перейдіть у налаштування карти.

3. Увімкніть "Створення QR-квитків" у розділі "Швидкий доступ".

А далі – натискайте "Створити QR-квиток" одразу на головному екрані та рушайте без зволікань.

Якщо захочете змінити транспортну карту, з якої створюєте QR-квитки, підключіть швидкий доступ наново в її налаштуваннях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що столичний додаток "Київ Цифровий" раптово дав збій. Користувачі не могли придбати проїзний білет або поповнити картку поїздок.