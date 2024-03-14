Ваш смартфон почав "тормозити"? Як повернути гаджет до звичної роботи

5 простих кроків, які збережуть гаманець та нерви

Кожен користувач смартфона під керуванням операційної системи Android стикається з тим, що пристрій починає "тормозити". Це може проявлятися у повільній роботі, зависання та навіть посмикуванні анімацій при переході між робочими столами.

Як з цим боротись розповідає 24 Канал. Видання зазначає, що чим більше таких непотрібних додатків на вашому смартфонів, тим гірше він працюватиме. Особливо, якщо якісь з цих додатків працюють у фоновому режимі, що займає ресурси системи.

Перший крок — це переглянути усі свої програми та видалити непотріб. Ви можете сміливо видалити додаток, якщо не пам'ятаєте, коли ним користувалися. Видалення непотрібних програм дозволить прискорити андроїд девайс і можливо зберегти вашу нервову систему.

Аби видалити непотрібні додатки, потрібно:

зайти у налаштування й обрати там пункт меню "Додатки";

натиснути на непотрібну програму й обрати пункт меню "Видалити додаток".

Алгоритм дій схожий на більшості смартфонів і може відрізнятися незначними деталями.

Другий крок — видалення кешу. Практично усі додатки на смартфоні збирають файли кешу, які також займають місце і впливають на швидкодію системи. В основному це стосується різноманітних месенджерів та браузерів – розмір кешу у цих додатків може сягати кількох гігабайтів всього лише після місяця користування смартфоном.

Аби очистити кеш програми, потрібно зайти у налаштування, окремого додатку, і обрати там опцію "очистити кеш". Таку операцію з додатками радимо проводити раз у кілька місяців. За цей час зазвичай збирається достатньо непотрібних файлів, які займають зайве місце у пам'яті та навантажують систему.

Третій крок — видаляємо зайві файли й сміття. Варто не забувати очищувати смартфон від непотрібних файлів та сміття, яке могло назбиратися у галереї чи теці завантаження. Велике скупчення цих файлів постійно зменшує місце на смартфоні й це негативно впливає на швидкодію пристрої, особливо, якщо місця залишилося зовсім мало.

Фото і відео

Зайдіть у галерею та перегляньте медіафайли, видаліть не потрібні фото та відео файли. У галереї перед видаленням ви можете переглянути всі файли, щоб випадково не видалити те, що дійсно необхідно.

Завантаження

Зайдіть в розділ "Завантаження", зазвичай там теж збирається ціла купа непотрібного сміття, через яке андроїд гальмує. Перегляньте файли в завантаженнях і видаліть те, що не потрібно.

Четвертий крок — перезавантажуємо смартфон частіше. Це банальна, але важлива порада – частіше перезавантажуйте свій смартфон.

Перезавантаження допомагає телефону викинути з оперативної пам'яті програми, які впливають на роботу системи та можуть суттєво її завантажувати. Крім того, цей процес займає не багато часу і його можна виконувати вечері, або ж коли ставите смартфон на зарядку.

П'ятий крок — повернення до заводських налаштувань. Варто зауважити, що доволі кардинальний метод, до якого рекомендують вдаватися лише за умов, коли інші методи не допомагають, або ж коли стався програмний збій чи після оновлення якась важлива функція смартфона не працює. Трапляється таке рідко, але повернення смартфона до початкового стану зазвичай усуває усі негаразди, якщо вони не пов'язані з технічними аспектами.

Повернення до заводських налаштувань, означає, що після цієї операції ви отримаєте смартфон у стані "з коробки". Тобто вам потрібно буде налаштувати все "з нуля". Ця функція також зітре усі ваші дані та додатки, тож перед її проведенням переконайтеся що усі важливі файли та фото збережені на комп'ютер або у хмарі. Також варто зробити резервну копію системи й даних – це допоможе швидше відновити усі програми після повернення до початкових налаштувань.

Для того, щоб повернути смартфон до початкових налаштувань потрібно:

зайти в меню "Налаштування", та обрати пункт меню "Скидання налаштувань";

в різних моделях смартфонів він може бути захований у розділі "Безпека" або ж "Додатково";

щоб швидше знайти його у полі пошуку у вікні налаштувань введіть назву функції;

після цього підтвердіть операцію (для цього може знадобитися пароль блокування) – смартфон перезавантажиться, видалить усі дані та знову ввімкнеться повернувшись до екрана налаштування системи.

Раніше "Телеграф" писав про найнебезпечніші способи заряджання телефону. Якщо виконувати це неправильно — це може призвести до поломки телефону або навіть пожежі.