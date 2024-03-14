Ваш смартфон начал "тормозить"? Как вернуть гаджет к привычной работе

5 простых шагов, которые сохранят кошелек и нервы

Каждый пользователь смартфона под управлением операционной системы Android сталкивается с тем, что устройство начинает "тормозить". Это может проявляться в медленной работе, зависании и даже подергивании анимаций при переходе между рабочими столами.

Как с этим бороться, рассказывает 24 Канал. Издание отмечает, что чем больше ненужных приложений на вашем смартфоне, тем хуже он будет работать. Особенно если какие-то из этих приложений работают в фоновом режиме, занимающем ресурсы системы.

Первый шаг – просмотреть все свои программы и удалить ненужное. Вы можете смело удалить приложение, если не помните, когда его использовали. Удаление ненужных программ позволит ускорить андроид и возможно сохранит вашу нервную систему.

Чтобы удалить ненужные приложения, нужно:

зайти в настройки и выбрать пункт меню "Приложения";

нажать на ненужную программу и выбрать пункт меню "Удалить приложение".

Алгоритм действий похож на большинстве смартфонов и может отличаться незначительными деталями.

Второй шаг – удаление кэша. Практически все приложения на смартфоне собирают файлы кэша, также занимающие место и влияющие на быстродействие системы. В основном это касается разнообразных мессенджеров и браузеров – размер кэша у этих приложений может достигать нескольких гигабайтов всего после месяца использования смартфона.

Чтобы очистить кэш программы, нужно зайти в настройки отдельного приложения и выбрать там опцию "очистить кэш". Такую операцию с приложениями рекомендуем проводить раз в несколько месяцев. За это время обычно собирается достаточно ненужных файлов, занимающих лишнее место в памяти и нагружающих систему.

Третий шаг – удаляем лишние файлы и мусор. Не забывайте очищать смартфон от ненужных файлов и мусора, который мог накопиться в галерее или папке загрузки. Большое скопление этих файлов постоянно уменьшает место на смартфоне и это отрицательно влияет на быстродействие устройства, особенно если места осталось совсем мало.

Фото и видео

Зайдите в галерею и просмотрите медиафайлы, удалите не нужные фотографии и видеофайлы. В галерее перед удалением можно просмотреть все файлы, чтобы случайно не удалить то, что действительно необходимо.

Загрузка

Зайдите в раздел "Загрузка", обычно там тоже собирается целая куча ненужного мусора, из-за которого андроид тормозит. Просмотрите файлы в загрузках и удалите ненужное.

Четвертый шаг – перезагружаем смартфон чаще. Это банальный, но важный совет – чаще перезагружайте свой смартфон.

Перезагрузка помогает телефону выбросить из оперативной памяти приложения, которые влияют на работу системы и могут существенно загружать ее. Кроме того, этот процесс занимает не много времени и его можно выполнять ужины, или когда ставите смартфон на зарядку.

Пятый шаг – возврат к заводским настройкам. Стоит отметить, что достаточно кардинальный метод, к которому рекомендуют прибегать только при условиях, когда другие методы не помогают, или когда произошел программный сбой или после обновления какая-то важная функция смартфона не работает. Случается такое редко, но возврат смартфона в исходное состояние обычно устраняет все проблемы, если они не связаны с техническими аспектами.

Возврат к заводским настройкам означает, что после этой операции вы получите смартфон в состоянии "из коробки". То есть вам нужно будет настроить все "с нуля". Эта функция также сотрет все данные и приложения, поэтому перед ее проведением убедитесь, что все важные файлы и фото сохранены на компьютере или в облаке. Также следует сделать резервную копию системы и данных – это поможет быстрее восстановить все программы по возвращении к исходным настройкам.

Для того чтобы вернуть смартфон к начальным настройкам нужно:

зайти в меню "Настройки" и выбрать пункт меню "Сброс настроек";

в разных моделях смартфонов он может быть спрятан в разделе "Безопасность" или "Дополнительно";

чтобы быстрее найти его в поле поиска в окне настроек, введите название функции;

затем подтвердите операцию (для этого может потребоваться пароль блокировки) – смартфон перезагрузится, удалит все данные и снова включится, вернувшись к экрану настройки системы.

Ранее "Телеграф" писал о самых опасных способах зарядки телефона. Если это неправильно, это может привести к поломке телефона или даже пожару.