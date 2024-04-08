Ви навіть не здогадувались: п’ять елементарних речей, які можуть шкодити вашому телефону

Припиніть це робити вже сьогодні

Власники смартфонів мають піклуватися про свій гаджет майже з першого дня користування, аби він прослужив довго та не глючив. Окрім регулярної очистки кешів, не треба нехтувати ще кількома речами

"Телеграф" розповість вам, що не можна робити зі смартфоном. Дотримуйтесь простих правил, і це подовжить "життя" вашого телефону.

Речі, які тільки шкодять вашому телефону:

Відсутність чохла сприяє більшим пошкодженням самого гаджету під час падінь чи незначних ударів. Чохол це не просто гарний аксесуар, він має набагато більше практичне значення. Якщо він підібраний правильно та виконаний з якісних матеріалів, захист вашому смартфону забезпечено. Часта зарядка майже завжди негативно впливає на батарею. Цикли заряки-розрядки мають бути повноцінними, тобто не можна допускати падіння заряду нижче 20% і підйом вище 80%. Батареї, які щодня заряджають до 100% і садять до нуля можуть якісно пропрацювати максимум 3-4 роки.Також негативно впливає і використання смартфона під час його під'єднання до електромережі. Перегрівання або переохолодження. Висока температура може викликати перегрів пристрою і пошкодити його компоненти, а низька – приведе до зниження продуктивності батареї та інших компонентів, а також до можливої втрати даних. Переповнена пам'ять. У смартфона завжди має буди якийсь запас пам'яті, особливо оперативної, що дозволить йому легко та вільно виконувати роботу. Перевантаження сховищ може перенапружувати систему телефона, яка потім почне глючити. Використання неоригінальних зарядок. Від неякісної зарядки страждає не тільки акумулятор, але і контролер живлення. Часто після використання не стокової зарядки батарея погано тримає заряд, телефон сильно гріється і повільно заряджається.

Раніше "Телеграф" писав про два способи для максимально швидкої зарядки.