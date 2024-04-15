Відключіть їх негайно: список функцій смартфона, яких потрібно позбутися

Якщо для смартфона вийшло оновлення, то потрібно якнайшвидше встановити його

Для більшості користувачів смартфонів не секрет, що їхнім даним загрожують всілякі кібератаки. Тому кожному слід звернути увагу на безпеку власного гаджета.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про важливі функції смартфонів, які слід налаштувати. Вони не лише захистять гаджет, а й допоможуть продовжити термін служби батареї.

Регулярне завантаження оновлення даних системи

Якщо для смартфона вийшло оновлення, то потрібно якнайшвидше встановити його. Воно не лише покращує роботу пристрою, а й захищає особисту інформацію від зловмисників.

Повідомлення про місцезнаходження

Багато програм та функцій на смартфонах працюють за допомогою даних про місцезнаходження. Варто зазначити, що надання цим програмам доступу до вашого розташування на постійній основі може призвести до вторгнення в приватне життя та швидкого розряду батареї. Тому слід відключити сповіщення про місцезнаходження для некритичних програм. Зробити це можна в розділі "Налаштування". Решті програм можна дозволити дізнаватися про геолокацію тільки при використанні.

Повідомлення push

Сповіщення push допомагають своєчасно оновлювати улюблені програми. Проте надто багато сповіщень садять батарею смартфона. Тому краще вимкнути їх для програм, які не використовуються регулярно.

Аналіз даних

Більшість смартфонів збирають дані про використання телефону. Йдеться про час, проведений у додатках, частоту текстових повідомлень і навіть про геолокацію. Ці дані можуть використовуватись для покращення функцій та послуг. Але вони також можуть становити ризик конфіденційності.

Завантаження програм

Встановлення програм через сторонні веб-сайти завжди супроводжується ризиками безпеки. Тому рекомендується використовувати лише офіційний Play Market.

Вимкніть відстеження реклами

Відстеження реклами – це метод, який використовує компанія для демонстрації персоналізованої реклами. Окремі програми збирають багато даних про вас, а деякі програми потім ще продають зібрану інформацію, часто без вашого відома.

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