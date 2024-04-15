Отключите их немедленно: список функций смартфона, от которых нужно избавиться

Если для смартфона вышло обновление, то нужно как можно скорее установить его

Для большинства пользователей смартфонов не секрет, что их данным грозят всевозможные кибератаки. Поэтому каждому следует обратить внимание на безопасность собственного гаджета.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям о важных функциях смартфонов, которые следует настроить. Они не только защитят гаджет, но и помогут продлить срок службы батареи.

Регулярная загрузка обновления данных системы

Если для смартфона вышло обновление, то нужно как можно скорее установить его. Оно не только улучшает работу устройства, но и защищает личную информацию от злоумышленников.

Уведомления о местоположении

Многие приложения и функции на смартфонах работают с помощью данных о местоположении. Стоит отметить, что предоставление этим приложениям доступа к вашему местоположению на постоянной основе может привести к вторжению в частную жизнь и быстрому разряду батареи. Поэтому следует отключите уведомления о местоположении для некритических приложений. Сделать можно это в разделе "Настройки". Остальным приложениям можно позволить считывать геолокацию только при использовании.

Уведомления push

Уведомления push помогают своевременно обновлять любимые приложения. Однако слишком большое количество уведомлений садят батарею смартфона. Поэтому лучше отключить их для приложений, которые не используются регулярно.

Анализ данных

Большая часть смартфонов собирают данные об использовании телефона. Речь идет о времени, проведенном в приложениях, частоте текстовых сообщений и даже о геолокации. Эти данные могут использоваться для улучшения функций и услуг. Но они также могут представлять риск для конфиденциальности.

Загрузка приложений

Установка приложений через сторонние сайты всегда сопровождается рисками безопасности. Поэтому рекомендуется использовать только официальный Play Market.

Отключите отслеживание рекламы

Отслеживание рекламы – это метод, используемый компанией для демонстрации персонализированной рекламы. Отдельные приложения собирают много данных о вас, а некоторые программы потом еще и продают собранную информацию, часто без вашего ведома.

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