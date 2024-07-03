Не використовуйте швидку зарядку і не тільки: поради, які допоможуть уникнути перегріву телефону

Під час перегріву телефон починає "глючити" або просто вимикається

З початку липня в Україні спостерігається сильна спека і, за прогнозом синоптиків, температура повітря може досягати 40 градусів. І смартфонам, які ми практично не випускаємо з рук, це загрожує перегрівом. Дізнайтеся, за допомогою яких способів можна захистити свій гаджет.

У матеріалі Techadvisor поділилися порадами, як уникнути перегріву телефону. І краще до них прислухатися, інакше можна нашкодити батареї пристрою та пошкодити його компоненти.

Як захистити смартфон від перегріву

Тримайте телефон якомога далі від інших пристроїв

Якщо хочете, щоб телефон не перегрівся, сховайте його подалі від прямих сонячних променів. Але якщо у вашій сумці ще лежить ноутбук, планшет чи електронна книга, то це погана ідея. Свій мобільний слід зберігати окремо від іншої техніки, щоб вони не нагрівали одне одного.

Зменште яскравість екрана

Це наступний крок, який допоможе знизити ризик перегріву гаджета під час спеки. Висока яскравість екрана збільшує споживання енергії, а це призводить до більш швидкого розрядження батареї та її нагрівання. Зниження яскравості дисплея допоможе зменшити загальну кількість тепла, яка виділяється пристроєм.

Обмежте використання телефону

Знаходячись на вулиці, постарайтеся мінімально використати свій гаджет. Не грайте в ігри, не дивіться відео та не виконуйте інших енерговитратних завдань. Якщо ігнорувати цю пораду, акумулятор дуже швидко нагріється і смартфон просто вимкнеться або почне "глючити".

Заряджайте гаджет у прохолодному місці

Багато хто носить із собою портативні зарядні пристрої, щоб у будь-який момент мати можливість підзарядити телефон, наприклад, на пляжі. Але це загрожує негативними наслідками. Сукупність високої зовнішньої температури та тепла від заряджання може призвести до перегріву телефону, пошкодивши його внутрішні компоненти.

Уникайте швидкої зарядки

Чим швидше заряджається ваш смартфон, тим більше тепла виробляється. Навіть якщо ваш гаджет підтримує надшвидку зарядку потужністю 80 або 100 Вт, під час спеки це може зашкодити йому. Краще віддайте перевагу повільній зарядці.

Щоб телефон повернувся до нормальної температури, потрібно проявити терпіння. Не намагайтеся прискорити цей процес, тому що є ризик пошкодити батарею.

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