Не используйте быструю зарядку и не только: советы, которые помогут избежать перегрева телефона

Во время перегрева телефон начинает "глючить" или просто выключается

С начала июля в Украине наблюдается сильная жара и согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать 40 градусов. И для смартфонов, которые мы практически не выпускаем из рук, это чревато перегревом. Узнайте, с помощью каких способов можно защитить свой гаджет.

В материале Techadvisor поделились советами, как избежать перегрева телефона. И лучше к ним прислушаться, иначе можно навредить батарее устройства и повредить его компоненты.

Как защитить смартфон от перегрева

Держите телефон подальше от других устройств

Если хотите, чтобы телефон не перегрелся, то спрячьте его подальше от прямых солнечных лучей. Но если в вашей сумке еще лежит ноутбук, планшет или электронная книга, то это плохая идея. Свой мобильный следует хранить отдельно от другой техники, чтобы они не нагревали друг друга.

Снизьте яркость экрана

Это следующий шаг, который поможет снизить риск перегрева вашего гаджета во время жары. Высокая яркость экрана увеличивает потребление энергии, а это приводит к более быстрой разрядке батареи и ее нагреву. Снижение яркости дисплея поможет уменьшить общее количество тепла, выделяемого устройством.

Ограничьте использование телефона

Находясь на улице, постарайтесь минимально использовать свой гаджет. Не играйте в игры, не смотрите видеоролики и не выполняйте других энергозатратных задач. Если игнорировать этот совет, аккумулятор очень быстро нагреется и смартфон просто выключится или начнет "глючить".

Заряжайте гаджет в прохладном месте

Многие носят с собой портативные зарядные устройства, чтобы в любой момент иметь возможность подзарядить телефон, например, на пляже. Но это чревато негативными последствиями. Совокупность высокой внешней температуры и тепла от зарядки может привести к перегреву телефона, повредив его внутренние компоненты.

Избегайте быстрой зарядки

Чем быстрее заряжается ваш смартфон, тем больше тепла вырабатывается. Даже если ваш гаджет поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 80 или 100 Вт, во время жары это может ему навредить. Лучше отдайте предпочтение медленной зарядке.

Чтобы телефон вернулся к нормальной температуре нужно проявить терпение. Не пытайтесь ускорить этот процесс, потому что есть риск повредить батарею.

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