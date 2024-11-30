Як виглядає удар "Орєшніка". Експерт пояснив, наскільки небезпечною є ця ракета (фото)

Авіаційний експерт розповів, у чому особливість цієї ракети

У четвер, 21 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Тоді шість боєголовок впали на землю після того, як розділилися від головної частини ракети. Згодом лідер РФ Володимир Путін заявив, що для атаки було використано начебто новітню російську розробку — ракету "Орєшнік".

І хоча чимало військових аналітиків сумніваються у наявності нового озброєння у Росії, суспільством швидко ширяться різноманітні "жахачки" про цю ракету. Аби розставити всі крапки над "і", "Телеграф" поспілкувався із авіаційним експертом Костянтином Криволапом.

Коли з’явилася ракета і що про неї відомо

Він заявив, що ідея створити ракету "Орєшнік", яку ще називають "Рубіж" та "Кедр", з’явилася на початку 2000-х років. Тоді у російського керівництва почали активно виявлятися імперські амбіції та бажання "відіграти назад" розпад Варшавського договору та Радянського Союзу.

Для цього потрібна була ракета, яка б бити по далеких відстанях, зокрема дістати до Центральної Європи. У 2011 році росіяни провели випробування ракет типу "Рубіж", яка була здатна здолати відстань до майже 6000 км. При цьому, наголошує експерт, в Москві також хотіли мати менш дальнобійну зброю, тож почалася робота над проєктом "Кедр" (або ж той самий "Орєшнік").

Наскільки "Орєшнік" ефективний

Водночас Криволап сумнівається у ефективності цього виду озброєння. За його словами, росіяни не зможуть використовувати свої ракети, начинені ядерними зарядами, оскільки вони вибухнуть ще під час виходу в атмосферу.

"Росія просто продовжує розмахувати своєю "дубиною". Але не факт, що вона відповідає заявленим характеристикам", — зазначив Криволап.

Довжина ракети "Орєшнік" орієнтовано вказується на рівні 20 метрів, вага до 40-50 тонн. Діаметр має близько 2 метрів. Боєголовка ракети, за різними підрахунками, важить від 1200 до 1800 тонн, говорить експерт (при цьому існують дані і про більшу масу).

Якщо в ракеті є ядерна боєголовка, то з напрямком польоту буде більш-менш зрозуміло. Але якщо в боєголовці знаходиться тротил, то незрозуміло, що в такому випадку від ракети залишиться.

"Потужність цього вибуху буде не більше, ніж у "шахедах". Але ж тобі потрібно забезпечити ракету від перегріву. Тому що коли вона летить у атмосфері, там температура сягатиме десь до 4 тисячі кельвінів", — заявив Криволап.

Як виглядав удар по Дніпру

У виданні Reuters проаналізували, як міг відбуватися удар "Орєшніком" по Дніпру. Журналісти проілюстрували весь процес атаки — від запуску ракети до її удару по місту. Експерт підтверджує, що приблизно такою і є дія "Орєшніка", але зазначає, що видання не вказало про використання при атаці макетів боєголовок.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Росії заявили про наявність у їхньому розпорядженні "суперзброї". Однак навіть у z-спільноті такі повідомлення прийняли з часткою скептицизму.