Оснащені штучним інтелектом і стійкі до РЕБ Росії: Чехія передала в Україну унікальні дрони

Дрони оснащені штучним інтелектом

Україна посилила свою армію дронів новим надходженням. Чеська компанія LPP Holding передала Україні кілька десятків ударних дронів MTS, оснащених штучним інтелектом.

За даними чеського видання Е15, нові безпілотники представлені трьома різними модифікаціями. Модель MTS05 працює на електродвигуні та має радіус дії кілька десятків кілометрів.

Версія MTS25 оснащена двигуном внутрішнього згоряння, що дозволяє їй долати сотні кілометрів. Найпотужніша модифікація MTS40 має посилений двигун внутрішнього згоряння та здатна нести бойову частину вагою до 12 кілограмів.

Видання називає MTS унікальними дронами, оснащеними штучним інтелектом. Вони не мають аналогів у світі. "Наші дрони в Україні виконують наступальні місії", – пояснює Петраш, співвласник компанії.

Головною перевагою нових дронів є їхня здатність рухатися автономно навіть в умовах сильної роботи засобів радіоелектронної боротьби. Безпілотники орієнтуються по офлайн картах за допомогою вбудованої камери без використання GPS-навігації. У разі неможливості виконати поставлене завдання дрони оснащені механізмом самознищення.

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