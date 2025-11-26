Наблизити Росію до міжнародного трибуналу: як працюють цифрові технології для встановлення справедливості

Війна, розв’язана Росією, масштабна і безпрецедентна для XXI століття. Від інших збройних конфліктів її відрізняє кількість воєнних злочинів, вчинених і вчиняємих проти цивільного населення. За даними Офісу генерального прокурора, станом на 2025 рік правоохоронні органи задокументували вже понад 180 тисяч таких злочинів. Серед задокументованих – страти військовополонених, масові катівні, сексуальне насильство, зокрема щодо дітей, примусова депортація, репресивна судова система на окупованих територіях, знищення майна і використання хімічної зброї.

Звісно, що повну цифру всіх злочинів агресора проти українського народу вдасться встановити лише після повної деокупації територій. Однак, до поки це станеться, перед громадськістю, журналістами, правоохоронцями та міжнародними організаціями стоїть важливе завдання – не лише зібрати факти скоєння воєнних злочинів, а й гарантувати їхню достовірність, зберегти докази у формі, що витримає перевірку національних та міжнародних інституцій. Всі ці зусилля для того, щоб покарати винних, встановити правду, забезпечити компенсацію жертвам та запобігти майбутнім злочинам.

Зібрані докази використовуються для кримінального переслідування як безпосередніх виконавців, так і вищого керівництва, що призводить до міжнародної відповідальності. Однак, є одне але – воєнний злочин повинен бути зафіксований правильно. Сьогодні відновити справедливість допомагають технології. Вони дозволяють фіксувати злочини в реальному часі, підтверджувати автентичність цифрових матеріалів і робити процес доказування прозорим та захищеним.

Застосунок eyeWitness, або Як кожен може зібрати докази провини Росії

Унікальним інструментом у документуванні воєнних злочинів є додаток eyeWitness. Ініційований Міжнародною асоціацією юристів ще у 2015 році, застосунок для українського користувача став доступним у 2017. Особливість додатка у тому, що він працює через звичайну камеру смартфона. Однак, окрім зйомки, він збирає метадані та передає їх на спеціальний захищений сервер. Всю інформацію він бере безпосередньо з супутників. Це означає, що неможливо спотворити відомості про час та місце, коли ведеться документування воєнного злочину. Тому, саме дані з додатка eyeWitness можуть відповідати стандартам, необхідним для використання як доказів у суді.

"В часи, коли Росія активно застосовує пропаганду, щоб ввести в оману весь цивілізований світ, цей застосунок, за допомогою правових та технічних інструментів здатен переконати будь-якого стороннього глядача у реальності скоєних злочинів", – наголошує Дмитро Гладкий, адвокат та представник eyeWitness to Atrocities в Україні.

Дмитро Гладкий

Цифрові інструменти допомогли встановити воєнного злочинця, – Офіс генпрокурора

Українські правоохоронні органи використовують цифрові інструменти аби встановити всі обставини злочину. Крім того, програми прискорюють обмін інформацією. Зокрема, робота із застосунками, подібними до eyeWitness ведеться представниками Офісу генерального прокурора.

"При навантаженні у 180 тисяч задокументованих воєнних злочинів, прокурорам доводиться пріоритизувати свої дії та використовувати цифрові рішення, яким є зокрема і додаток eyeWitness. Цифрові рішення допомагають нам забезпечити аналітику по епізодах – типології злочинів, їхнє мапування на карті та виведення певних патернів, в тому числі аналітика певних воєнних підрозділів Російської Федерації. Щоб коректно відбувався обмін інформацією між платформами, з жовтня 2022 року Офіс генерального прокурора має підписаний Меморандум з Міжнародною організацією юристів і можливістю доступу до інформації, яка міститься на платформі eyeWitness. Ми розробили для себе алгоритми, як ми цю інформацію вводимо в наші кримінальні провадження та документуємо в рамках українського законодавства. Якщо це буде в рамках інтересу міжнародних судів, ми надамо всі докази", – розповідає Олександр Зюзь, начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями управління організаційно-методичного та аналітичного забезпечення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

Олександр Зюзь

Найцікавіший випадок, із застосуванням цифрових інструментів, був, коли українським прокурорам вдалося лише за допомогою інформації з цифрових джерел встановити особу, а Дарницькому суду винести вирок комісару Криму.

"Це перший вирок по воєнних злочинах, коли ми встановили особу кримського воєнного комісара, який пройшов всі інстанції – апеляційну, касаційну, – тому, це найкращий приклад використання доказів із цифрових джерел", – наголошує Олександр Зюзь.

Керований хаос російських авіабомб, або Як додаток eyeWitness допоміг розслідувати ворожі авіаудари

Застосунок для фіксації ймовірних порушень міжнародного гуманітарного права eyeWitness став додатковим інструментом для роботи відомої організації Truth Hounds (українська громадська організація, яка спеціалізується на документуванні та розслідуванні міжнародних злочинів. — Ред.). Саме використання eyeWitness допомогло організації зберігати важливі метадані про зібрані в полях матеріали для розслідування та досліджень ймовірних міжнародних злочинів. Наприклад, фотографії та відеозаписи наслідків використання авіаційних бомб з УМПК, створені за допомогою додатку, зробили вагомий внесок у розслідування "Керований хаос: як російські авіабомби знищують цивільних та інфраструктуру", що було опубліковане наприкінці 2024 року.

Бородянка, вересень 2022 року. Фото зроблено через застосунок eyeWitness

"Матеріали (зроблені за допомогою застосунку. — Ред.) допомогли правильно ідентифікувати тип застосовуваних бомб, напрямок польоту, та надалі встановити потенційних відповідальних за конкретні удари по цивільних об'єктах на території України. Такі фотографії та відео з місць дають максимальне розуміння того, яким чином було завдано удару та які є його наслідки, відчутно доповнюючи розслідування з використанням відкритих джерел", – зазначає розслідувач Truth Hounds Владислав Чирика.

Макарів, Київська область, вересень 2022 року. Фото зроблено через застосунок eyeWitness

Безпека понад усе: чому сторонні не побачать ваші докази

Але найголовніше, що додаток має функції безпеки для захисту документалістів. Це особливо важливо для тих, хто перебуває в небезпечних районах, зокрема на окупованих територіях. Звісно, найбільше воєнних злочинів відбувається саме там, в окупації. Однак ми всі знаємо, як може бути небезпечно для наших громадян, якщо росіяни знайдуть хоч щось підозріле у їхніх смартфонах. Ось чому додаток eyeWitness має низку функцій безпеки, зокрема зберігання відеоматеріалів в окремій зашифрованій галереї, захищеній паролем.

Що не менш важливо, побачити ці матеріали не зможуть всі охочі. Доступ до матеріалів має лише команда eyeWitness, після чого вони можуть бути надані відповідним правоохоронним органам, правозахисним організаціям. Втім, слід пам'ятати, що жоден додаток не може гарантувати повної безпеки, тому кожному користувачеві слід оцінювати ризики та приймати рішення про фото- чи відеозйомку будь-яких інцидентів індивідуально.

Всі зібрані докази можуть бути використані у національних та міжнародних судах.

Найчастішим питанням у свідків воєнних злочинів є – якщо злочини відзняті на камеру смартфона раніше, без використання програми, чи підійдуть вони як доказова база?

Так, вони можуть бути використані як доказова база, але процедура верифікації таких доказів дуже складна, а з погляду українського кримінального права взагалі не унормована. Використання застосунку частково вирішує цю проблему, оскільки метадані матеріалів, зроблених за допомогою додатку, одразу зберігаються на захищених серверах. Саме такий підхід використано для того, щоб уникнути спотворення та надання неправдивих доказів.

Експерти радять при документуванні воєнних злочинів орієнтуватися на таку зйомку :

відео на 360 градусів, аби зберегти контекст де і що відбувається;

зробити принаймні одне фото загального, середнього та крупного планів;

у разі фотографування крупним планом експерти рекомендують поставити поруч із предметом, який ви хочете зафіксувати, впізнавану річ, аби дати розуміння масштабу.

Завантажити додаток можна за посиланням . Користування застосунком абсолютно безкоштовне, варто лише пройти коротку реєстрацію і можна доєднатися до встановлення справедливості і подальшого покарання воєнних злочинців.