Приблизить Россию к международному трибуналу: как работают цифровые технологии для установления справедливости

Война, развязанная Россией, масштабная и беспрецедентная для XXI века. От других вооруженных конфликтов ее отличает количество военных преступлений, совершенных и совершаемых против гражданского населения. По данным Офиса генерального прокурора, на 2025 год правоохранительные органы задокументировали уже более 180 тысяч таких преступлений. Среди задокументированных – казни военнопленных, массовые пытки, сексуальное насилие, в том числе в отношении детей, принудительная депортация, репрессивная судебная система на оккупированных территориях, уничтожение имущества и использование химического оружия.

Конечно, полную цифру всех преступлений агрессора против украинского народа удастся установить только после полной деоккупации территорий. Однако, пока это произойдет, перед общественностью, журналистами, правоохранителями и международными организациями стоит важная задача – не только собрать факты совершения военных преступлений, но и гарантировать их достоверность, сохранить доказательства в форме, которая выдержит проверку национальных и международных институтов. Все эти усилия для того, чтобы наказать виновных, установить правду, обеспечить компенсацию жертвам и предотвратить будущие преступления.

Собранные доказательства используются для уголовного преследования как непосредственных исполнителей, так и высшего руководства, что приводит к международной ответственности. Однако есть одно но – военное преступление должно быть зафиксировано правильно. Сегодня восстановить справедливость помогают технологии. Они позволяют фиксировать преступления в реальном времени, подтверждать подлинность цифровых материалов и делать процесс доказывания прозрачным и защищенным.

Применение eyeWitness, или Как каждый может собрать доказательства вины России

Уникальным инструментом в документировании военных преступлений является приложение eyeWitness. Инициированное Международной ассоциацией юристов еще в 2015 году, приложение для украинского пользователя стало доступным в 2017-м. Особенность приложения в том, что оно работает через обычную камеру смартфона. Однако, кроме съемки, оно собирает метаданные и передает их на специальный защищенный сервер. Всю информацию оно берёт непосредственно со спутников. Это означает, что невозможно исказить информацию о времени и месте, когда ведется документирование военного преступления. Поэтому именно данные из приложения eyeWitness могут соответствовать стандартам, необходимым для использования в качестве доказательств в суде.

"Во времена, когда Россия активно применяет пропаганду, чтобы ввести в заблуждение весь цивилизованный мир, это приложение с помощью правовых и технических инструментов способно убедить любого постороннего зрителя в реальности совершенных преступлений", — отмечает Дмитрий Гладкий, адвокат и представитель eyeWitness to Atrocities.

Дмитрий Гладкий

Цифровые инструменты помогли установить военного преступника, – Офис генпрокурора

Украинские правоохранительные органы используют цифровые инструменты для установления всех обстоятельств преступления. Кроме того, программы ускоряют обмен информацией. В частности, работа с приложениями, подобными eyeWitness, ведется представителями Офиса генерального прокурора.

"При нагрузке в 180 тысяч задокументированных военных преступлений, прокурорам приходится приоритизировать свои действия и использовать цифровые решения, которым является в том числе и приложение eyeWitness. Цифровые решения помогают нам обеспечить аналитику по эпизодам: типологии преступлений, их отображение на карте и выведение определённых паттернов, в том числе аналитику определённых военных подразделений Российской Федерации. Чтобы корректно происходил обмен информацией между платформами, с октября 2022 года Офис генерального прокурора имеет подписанный Меморандум с Международной организацией юристов и возможностью доступа к информации, содержащейся на платформе eyeWitness. Мы разработали для себя алгоритмы, как мы эту информацию вводим в наши уголовные производства и документируем в рамках украинского законодательства. Если это будет в рамках интереса международных судов, мы предоставим все доказательства", – рассказывает Александр Зюзь, начальник отдела взаимодействия с межправительственными, государственными и неправительственными организациями управления организационно-методического и аналитического обеспечения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

Александр Зюзь

Самый интересный случай с применением цифровых инструментов был, когда украинским прокурорам удалось лишь с помощью информации из цифровых источников установить личность, а Дарницкому суду вынести приговор комиссару Крыма.

"Это первый приговор по военным преступлениям, когда мы установили личность крымского военного комиссара, который прошел все инстанции — апелляционную, кассационную, — поэтому это лучший пример использования доказательств из цифровых источников", — отмечает Александр Зюзь.

Управляемый хаос российских авиабомб, или Как приложение eyeWitness помогло расследовать вражеские авиаудары

Приложение для фиксации возможных нарушений международного гуманитарного права eyeWitness стало дополнительным инструментом для работы известной организации Truth Hounds (украинская общественная организация, специализирующаяся на документировании и расследовании международных преступлений. — Ред.). Именно использование eyeWitness помогло организации сохранять важные метаданные о собранных в полях материалах для расследования и исследований предполагаемых международных преступлений. Например, фотографии и видеозаписи последствий использования авиационных бомб с УМПК, созданные с помощью приложения, внесли весомый вклад в расследование "Управляемый хаос: как российские авиабомбы уничтожают гражданскую и инфраструктуру", которое было опубликовано в конце 2024 года.

Бородянка, сентябрь 2022 года. Фото сделано через приложение eyeWitness

"Материалы (сделанные с помощью приложения. — Ред.) помогли правильно идентифицировать тип применяемых бомб, направление полета, и в дальнейшем установить потенциальных ответственных за конкретные удары по гражданским объектам на территории Украины. Такие фотографии и видео с мест дают максимальное понимание того, каким образом был нанесен удар и каковы его последствия, ощутимо дополняя расследование с использованием открытых источников", –– отмечает расследователь Truth Hounds Владислав Чирика.

Макаров, Киевская область, сентябрь 2022 года. Фото сделано через приложение eyeWitness

Безопасность превыше всего: почему посторонние не увидят ваши доказательства

Но самое главное, что приложение имеет функции безопасности для защиты документалистов. Это особенно важно для тех, кто находится в опасных районах, в частности, на оккупированных территориях. Конечно, больше всего военных преступлений совершается именно там, в оккупации. Однако мы все знаем, как может быть опасно для наших граждан, если россияне найдут хоть что-нибудь подозрительное в их смартфонах. Вот почему приложение eyeWitness имеет ряд функций безопасности, включая хранение видеоматериалов в отдельной зашифрованной галерее, защищенной паролем.

Что не менее важно, увидеть эти материалы не смогут все желающие. Доступ к материалам имеет только команда eyeWitness, после чего они могут быть предоставлены соответствующим правоохранительным органам, правозащитным организациям. Впрочем, следует помнить, что ни одно приложение не может гарантировать полную безопасность, поэтому каждому пользователю следует оценивать риски и принимать решения о фото- или видеосъемке любых инцидентов индивидуально.

Все собранные доказательства могут использоваться в национальных и международных судах.

Частым вопросом у свидетелей военных преступлений является – если преступления сняты на камеру смартфона раньше, без использования программы, подойдут ли они в качестве доказательной базы?

Да, они могут быть использованы в качестве доказательной базы, но процедура верификации таких доказательств очень сложная, а с точки зрения украинского уголовного права вообще не нормированная. Использование приложения частично решает эту проблему, поскольку метаданные материалов, сделанных с помощью приложения, сразу хранятся на защищенных серверах. Именно такой подход использован для того, чтобы избежать искажения и предоставления ложных доказательств.

Эксперты советуют при документировании военных преступлений ориентироваться на такую съемку:

видео на 360 градусов, чтобы сохранить контекст где и что происходит;

сделать по крайней мере одно фото общего, среднего и крупного планов;

в случае фотографирования крупным планом эксперты рекомендуют поставить рядом с предметом, который вы хотите зафиксировать, узнаваемую вещь, чтобы дать понимание масштаба.

Загрузить приложение можно по ссылке . Использование приложения абсолютно бесплатное, стоит лишь пройти краткую регистрацию и можно присоединиться к установлению справедливости и дальнейшему наказанию военных преступников.