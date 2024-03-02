Як часто треба змінювати технічні рідини та розхідники на авто: ефективні поради водіям

Це допоможе подовжити експлуатацію машини на більш тривалий термін

Аби автомобіль працював бездоганно, треба за ним завжди доглядати. Так, одними з основних факторів подовження терміну експлуатації машини є технічні рідини та розхідники.

"Avtomir" розповів про те, як часто треба їх змінювати, аби потім вам не довелося витрачати шалені кошти на ремонт авто. Зазвичай усі необхідні процедури та періодичність їхнього виконання вказані у сервісній книзі, проте кожен автомобіліст повинен це знати напам'ять.

Що входить до переліку технічних рідин та розхідників

Одним із таких є бензин. Він втрачає свої властивості протягом року, а на його збереження впливає конденсат. Вода в баку може з'явитися через високу вологість повітря, неякісне пальне або неакуратність під час заправки машини.

Далі йде дизель. Він втрачає свої властивості за пів року — якщо температура на вулиці перевищує +25°C, а за нижчих температур – до року. Не забувайте й про скломийні рідини. Її треба замінювати відповідно до температури на вулиці. Взимку літня омивайка втратить плинність і замерзне. А зимова рідина влітку зіпсує подорож різким запахом, якщо вона зроблена на основі ізопропілового спирту.

Якщо йдеться про моторну оливу, то вона розрахована на рік, якщо вже залита в двигун. Якщо вона просто стоїть у каністрі — 5 років. Беручи до уваги трансмісійні рідини, то за невеликих пробігах орієнтовні терміни ефективної служби такі: МКП – приблизно 8 років, АКП – 5-7 років.

Гальмівні рідини, своєю чергою, треба замінювати раз на 2-3 роки. Рідини для підсилювачів керма "живуть" 5-7 років або 120-150 тисяч км.

Щодо розхідників, то в першу чергу йдеться про фільтри. Салонний – заміна щороку, щоби не накопичувалися бактерії. Повітряний замінюємо не частіше, ніж кожні 15 тисяч км. З фільтром оливи все просто: обов’язкова його заміна разом з оливою. Паливний фільтр – найживучіший, багато виробників не включають його заміну в регламент. Багато що залежить від якості бензину – точно фільтр варто поміняти, якщо ви купили стару машину, яку невідомо де і чим заправляли.

Склоочисники, своєю чергою, треба змінювати бодай раз на рік. Свічки запалювання варто замінювати кожні 30-60 тисяч км пробігу. Ремені у приводі ГРМ необхідна їхня заміна згідно з інструкцією, а за невеликих пробігів – не рідше ніж раз на 5 років: гума старіє навіть коли не працює. Рекомендуємо замінювати приводні ремені за реальним станом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим треба дообладнати автомобіль перед весною. Ці речі допоможуть тримати машину в належному стані під час експлуатації.