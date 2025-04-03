З гіпертонією на бойові завдання? Чи мобілізуватимуть чоловіка з такою хворобою

Гіпертонія може звільнити від військової служби лише за певних умов

Є список хвороб, через які мобілізація військовозобов'язаного чоловіка неможлива. До нього входить і гіпертонія, але все залежить від ступеня захворювання та наявності супутніх порушень.

Про те, кого не призвуть на військову службу через стан здоров'я, йдеться у Положенні про військово-лікарську експертизу. Там чітко прописані ступені захворювання та наслідки від гіпертонії, які звільняють від мобілізації.

Якщо чоловік має гіпертонію ІІІ ступеня, то його не мобілізують, якщо у нього є:

симптоматична артеріальна гіпертензія з асоційованими станами;

гіпертонія III ступеня, яка не піддається корекції навіть максимально допустимими дозами препаратів;

гіпертонія III ступеня у поєднанні з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією або хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;

крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;

постійна форма фібриляції передсердь;

аневризм аорти або стеноз магістральних артерій понад 50%.

Якщо ж вона діагностована, але без важких незворотних уражень органів, відстрочка не надається. У такому випадку чоловіки можуть служити в частинах забезпечення, ТЦК та СП, медичних і логістичних підрозділах, навчальних центрах, військових вишах, військах зв’язку.

Водночас з гіпертонією II ступеня чоловіки визнаються придатними, але лише для деяких військових спеціальностей в тилу.

Тим часом з гіпертонією І ступеня можна проходити службу в будь-яких військових частинах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть мобілізувати чоловіка, який має захворювання нервової системи.