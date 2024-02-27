Водіям розповіли, які шахрайські схеми можуть чатувати на них у шиномонтажці під час заміни гуми

Працівники цих сервісів можуть "обікрасти" вас на чималу суму

Вже незабаром водії почнуть потроху змінювати комплект шин — із зимового на літній. Утім, коли це робитиме на шиномонтажці, варто бути дуже уважним, адже можна непогано "влетіти" на кругленьку суму.

"Телеграф" зібрав для автомобілістів основні шахрайські схеми, які можуть чатувати на них під час, здавалося, банальної процедури. Якщо знати про ці схеми, то ви точно не віддасте зі своєї кишені зайві кошти.

Отже, іноді на шиномонтажі спеціально знаходять дефекти гуми і переконують власника авто, що відразу ж необхідно усунути всі несправності. Зазвичай кажуть, що колесо розбалансоване. Також до переліку непотрібних послуг входить й заправка шин азотом.

До списку популярних та водночас непотрібних послуг також входять обробка коліс мідною мастилою і очищення маточин колеса від бруду та заміна болтів. Ну і звісно, куди ж без усім відомих завищених цін. Якщо ви зібралися "перевзутися", то шукайте лише перевірені шиномонтажні центри і уважно відслідковуйте вартість надання послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що водіям може загрожувати чималий штраф, якщо вони забули змінити шини на авто. Також вони можуть бути позбавлені права керування транспортними засобами.