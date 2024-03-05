Вони майже ніколи не ламаються: названо найнадійніші авто на автоматі, топ-5

Ці трансмісії руйнують міф щодо ненадійності авто на АКПП

Авто на автоматі довгий час вважалися складними та дорогими в ремонті. А ще — побутує думка, що більшість з них ламаються уже через 100 тисяч кілометрів пробігу.

Та це міф. Особливо якщо обрати автомобіль з перевіреною трансмісією. Сервіс StrawPoll наводить перелік кращих авто з АКПП. Вони довговічні, продуктивні та надійні.

Toyota Aisin AW30-43LE

Автоматична трансмісія Aisin AW30-43LE уже багато років відома як надійна та міцна. Вона встановлена у багато моделей японського бренду, і всі вони щороку представлені в рейтингах найякісніших авто світу.

5-ступеневий автомат від Honda

5-ступенева автоматична коробка передач від Honda Motor Co. Ltd відома тим, що є надійною, стійкою до найскладніших випробувань. Також власники авто зазначають, що вона плавно перемикається. Ця трансмісія встановлена у багатьох моделях японського бренду. Одна з найвідоміших — Honda Accord.

8-ступеневий автомат від Lexus

Автоматична коробка передач цього типу використовується у багатьох автомобілях марки Lexus, зокрема, у кросоверах серії RX. Також ця трансмісія представлена у лінійках Lexus NX та ES. Вона відома надійністю, стійкістю та плавним перемиканням.

Porsche PDK

Porsche Doppelkupplungsgetriebe — це передова технологія автоматичної коробки передач, розроблена компанією Porsche. Це коробка передач з подвійним зчепленням, яка дозволяє плавно та ефективно перемикати передачі без втрати швидкості.

Основна ідея PDK полягає в тому, що вона має два зчеплення та дві робочі одиниці — одну для парних передач, а іншу для непарних. Коли автомобіль розганяється, наступна передача готується в одному зчепленні, тоді як інше зчеплення вже знаходиться в робочому режимі. Під час перемикання передач з одного зчеплення на інше, процес відбувається швидко та без відчутної перерви в передачі потужності, що робить рух дуже плавним та швидким.

Ця технологія широко використовується в автомобілях Porsche, включаючи моделі 911, Cayman, Boxster та інші. Вона входить в стандартну комплектацію багатьох спортивних та лімітованих версій цих автомобілів і вносить вагому концептуальну та функціональну додану вартість.

Audi S-tronic

Audi S-tronic — це торгова марка автоматичної коробки передач з подвійним зчепленням, розроблена та вироблена німецьким автовиробником Audi. Ця технологія схожа на PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe) і також спроектована для забезпечення швидких та плавних перемикань передач, що підвищує ефективність та динаміку автомобіля.

Як і в інших коробках передач з подвійним зчепленням, Audi S-tronic має два зчеплення, які дозволяють готувати наступну передачу в той час, коли інше зчеплення вже працює. Це забезпечує миттєві та безперервні перемикання передач.

Audi S-tronic широко використовується в автомобілях Audi, зокрема, в лінійках A3, A4, A5, S3, S4, S5, а також в більш спортивних моделях, таких як Audi S6, S7 і RS-моделі.

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