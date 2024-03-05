Як захистити кузов авто: бюджетні та дієві поради водіям

Ці варіанти заощадять вам грошей та не дозволять потрапити в халепу

Кузов автомобіля, як й інша його частина, завжди потребують ретельного догляду. Ситуації на дорозі бувають різні, тому треба бути готовим до всього. Неабияк впливає на стан кузова погода.

"Телеграф" зібрав для водіїв добірку бюджетних та водночас дієвих порад, як захистити покриття машини. Так, деякі варіанти обійдуться вам трохи дорожче, але ж вони будуть й ефективніші.

Методи захисту кузова авто

Перше, що можна запропонувати в разі догляду кузова авто — твердий віск. Ця процедура є досить дешевою і машина матиме певний захист. Віск є дієвим в разі потрапляння на авто води, проте від подряпин він не врятує.

Також дієвим методом є й рідке скло. Воно створює спеціальний захисний шар на кузові, який відштовхує воду. До того ж, після його нанесення залишається досить приємний блиск. Наноситься воно просто, треба розтерти рідину по всьому автомобілю та намагатися три дні уникати води, щоб скло встигло затвердіти.

Якщо продовжувати тему хімічного застосування, то тут дієвим буде й керамічне покриття. Технологія включає в себе нанесення на кузов зерен оксиду титану, діоксиду кремнію та інших неорганічних сполук, що є основою кераміки. Вони й створюють серйозний шар кераміки, захищаючи кузов від подряпин, а колір фарби — від вигоряння. Також вона надає дуже гарний блиск.

Задля захисту кузова машини підійде й вінілова плівка. Вона іноді слугує, як альтернатива фарбування кузова, адже обклеїти авто коштує значно дешевше. Ця плівка створює непоганий захист від подряпин та навіть деяких ударів, адже вона доволі товста.

Утім, якщо ви не хочете, щоб зовнішній вигляд вашого авто змінювався, тоді для вас існує прозора поліуретанова плівка. Також можливий варіант застосування поліуретанової плівки, вкритої керамікою. Такий тандем точно допоможе вам максимально зберегти кузов машини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як часто треба змінювати технічні рідини та розхідники на авто. Це допоможе подовжити експлуатацію машини на більш тривалий термін.