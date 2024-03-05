Найшвидше авто від Volvo привезли в Україну: огляд електрокара (відео)

Це найшвидша модель в історії Volvo

Новенький електрокар Volvo EX30 нарешті привезли в Україну. Цікаво, що це недорогий автомобіль з суттєвим запасом ходу.

А ще — це найшвидше авто в історії шведського бренду Volvo. Перший український огляд цього авто пропонують оглядачі з InfoCar.

Це трендовий компактний кросовер, цільовою аудиторією якого є європейська молодь. Загальна довжина авто складає 4,23 метра. Коштує авто на рівні з іншими сучасними електрокарами в Європі — від 32 тисяч євро.

Volvo EX30 в Україні: технічні характеристики та дизайн авто

Оглядачі вважають, що Volvo планує продати в Україну 300 авто цієї моделі. При цьому 80 із них уже продані. Проте більшість покупців з цих восьми десятків — всілякі інфлюенсери, блогери та автоексперти.

У салоні є вибір з різних кольорів, якісні сидіння. Відчутно мінімалізм — майже немає фізичних кнопок керування. Є великий дисплей інформаційно-розважальної системи, бездротова зарядка. Інтер’єр у стилі Tesla.

Силова установка — електрична, 400-вольтова архітектура. Авто побудоване на тій же платформі, що й, до прикладу, Zeekr Х.

Є одномоторна та двомоторна версії у трьох комплектаціях. Усі вони відрізняються дахом — чорним, контрастним у середній комплектації та скляним у топовій. Також є різниця у потужності електродвигунів — від 272 до 428 кінських сил. І, звісно, запас ходу також різниться — діапазон складає від 344 км у базової моделі до 675 км.

Гарантія — 3 роки або 100 тисяч км пробігу. Також бренд пропонує безкоштовне обслуговування протягом цього часу. Більше дивіться у відео:

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