Це має знати кожен: названо 5 головних помилок водіїв навесні

Кожна пора року несе особливості водіння

Дні стають довшими, а ночі коротшими, температура повітря помалу підвищується. Це несе зміни також для українських водіїв, адже кожна нова пора року має свої умови та виклики.

Тому варто завжди бути напоготові. "Телеграф" зібрав усі основні ризики водіння навесні та кращі поради, які допоможуть зробити цей процес безпечним.

Стережіться сильного дощу

Під час дощу треба їздити обережно, дотримуючись безпечної швидкості та збільшуючи дистанцію між транспортними засобами. Якщо на вулиці сильна злива, варто зупинитись обабіч дороги і зачекати.

Перевіряйте свої шини

Регулярно перевіряйте шини на предмет зносу протектора та тиску всередині. Якщо протектор стерся, пора їх замінити, щоб забезпечити належне зчеплення, особливо в дощову погоду.

Оновіть склоочисники

Замінюйте склоочисники кожні 6-12 місяців, щоб підтримувати видимість, оскільки зношені склоочисники можуть погіршити видимість. Як відомо, сніг, мороз і вітер взимку дуже зношують гуму на склоочисниках, тому замінювати їх краще саме навесні.

Остерігайтеся вибоїн

У народі кажуть: "Разом зі снігом зійшов і асфальт". Дійсно, після зими стає набагато більше ям і вибоїн. Натрапляючи на погану дорогу, їдьте повільно, щоб не пошкодити авто.

Дикі тварини

У цю пору багато видів диких тварин мігрують, а деякі перебувають у сонному стані після зими. Тому водіям потрібно бути пильними, щоб мінімізувати ймовірність зіткнення з твариною, яка може в пошуках їжі виходити на дорогу.

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