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Это должен знать каждый: названы 5 главных ошибок водителей весной

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Весной водителей ждут некоторые трудности
Весной водителей ждут некоторые трудности. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Каждое время года несет особенности вождения

Дни становятся длиннее, а ночи короче, температура воздуха постепенно повышается. Это несет изменения также для украинских водителей, ведь каждое новое время года имеет свои условия и вызовы.

Поэтому следует всегда быть начеку. "Телеграф" собрал все основные риски вождения весной и лучшие советы, которые помогут сделать этот процесс безопасным.

Остерегайтесь сильного дождя

Во время дождя нужно ездить осторожно, соблюдая безопасную скорость и увеличивая дистанцию между транспортными средствами. Если на улице сильный ливень, стоит остановиться у дороги и подождать.

Проверяйте свои шины

Регулярно проверяйте шины на износ протектора и давление внутри. Если протектор стерся, пора их заменить, чтобы обеспечить надлежащее сцепление, особенно в дождливую погоду.

Обновите стеклоочистители

Заменяйте стеклоочистители каждые 6-12 месяцев, чтобы поддерживать видимость, поскольку изношенные стеклоочистители могут ухудшить видимость. Как известно, снег, мороз и ветер зимой очень изнашивают резину на стеклоочистителях, поэтому заменять их лучше именно весной.

Остерегайтесь рытвин

В народе говорят: "Вместе со снегом сошел и асфальт". Действительно, после зимы становится гораздо больше ям и выбоин. Наталкиваясь на плохую дорогу, проезжайте медленно, чтобы не повредить авто.

Дикие животные

В эту пору многие виды диких животных мигрируют, а некоторые находятся в сонном состоянии после зимы. Поэтому водителям нужно быть внимательными, чтобы минимизировать вероятность столкновения с животным, которое может в поисках пищи выходить на дорогу.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно буксировать автомобиль. Ошибки в этом деле могут привести к печальным последствиям и излишней трате денег.

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