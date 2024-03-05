Якщо фари авто погано світять: 5 ефективних порад водіям

У разі поганого освітлення, можна пропустити поворот, не помітити яму або людину

Світло в автомобілі є чи ненайважлівішою складовою безпеки водія, пасажирів та пішоходів. Особливо, це стосується в темну пору дня. Утім, фари, як й будь-яка інша частина машини, здатна давати збій.

Тому, "Телеграф" підготував для автомобілістів дієві поради, як повернути світло автомобілю або зробити його трохи краще. Адже всім відомо, що коли погане освітлення, то можна без проблем пропустити велетенську яму або людину та взагалі не помітити поворот.

Як повернути та поліпшити освітлення фар на авто

Найперше, про що повинен подбати автовласник — це відполірувати фари. Якщо автомобіль не новий, то на передній оптиці збирається весь бруд і вона починає вкриватися нальотом, що значно погіршує світлопередавання. Після процедури полірування фара знову стане прозорою та почне краще пропускати світло.

Для того, щоб ефект тримався довше, вам треба після полірування заклеїти фари антигравійною плівкою. Адже коли верхній шар пластику чи скла знімається, до нього швидше потрапляє бруд і фари знову жовтіють, а плівка буде захищати покриття і ви матимете свіжу оптику набагато довше.

Після цього треба відрегулювати світло на спеціальному стенді. Якщо навіть у вас ідеальні фари, але вони налаштовані неправильно, тоді гарного світла домогтися буде дуже важко.

Можливо, лампи головного світла вже потроху "вмирають" і не віддають достатню кількість світла. Якщо ви все ж вирішили замінити їх, то встановлювати потрібно саме той тип лампи, який передбачений виробником. Звісно, зараз без проблем замість звичайних галогенових ламп можна встановити ксенон або LED лампи, та краще цього не робити. Якщо фари мають лінзу, вона розрахована під певний тип лампи і під час заміни на іншу світло буде розсіяне та погане.

Також бувають випадки, коли оригінальна лінза вже помутніла, тоді її краще замінити. Також треба обов’язково почистити відбивачі світла – це позитивно вплине на якість освітлення. Під час перевірки виконаної робити перевірте, чи гарно заклеїли саму фару. Скло чи пластик мають міцно сидіти на корпусі фари, також вони не повинні запотівати.

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