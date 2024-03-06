Як буксирувати автомобіль: ефективні поради водіям

Помилки в цій справі можуть призвести до сумних наслідків та зайвої витрати грошей

Пригоди на дорозі для водія можуть бути різні. Утім, справжній автомобіліст повинен бути готовий до всього — навіть до боксирування.

"Телеграф" зібрав добірку ефективних порад щодо того, як правильно та безпечно буксирувати автомобіль, аби відвезти його до майстерні. Зазначимо, що в разі якихось неправильних дій, справа може призвести до небажаних наслідків та чималої витрати грошей.

Як буксирувати автомобіль

Найперше – це підготовка до буксирування. На автомобілі, який будуть тягнути, має горіти ближнє світло та увімкнена "аварійка". Якщо в автомобіля розрядився акумулятор або є проблеми з електрикою, тоді на задній частині авто треба закріпити аварійний знак.

Трос краще обрати мінімум на 6 метрів, адже коли автомобіль не заводиться – це означає, що можна забути про підсилювач гальм та керма. Чим довший трос, тим більше у вас місця для маневру. Якщо у вас якісний трос з нормальним карабіном, то вам перейматися не варто. Головне — знайти місце для його кріплення. В деяких автомобілях це — спеціальні "вуха", які приварені до головної частини авто, а в деяких це — спеціальний крюк, який йде у комплекті з машиною та вкручується у сховану різьбу. Утім, якщо ви маєте дешевий малотоннажний трос, то, найімовірніше, він у вас порветься. Коли немає іншого вибору, ви можете замість карабіну закріпити його міцним вузлом, якщо звісно ви вмієте його в’язати.

Також треба чимось завантажити натягнутий трос. Це потрібно для того, щоб уразі його розриву троса він не прилетів до вашого автомобіля і не пошкодив кузов. Якщо у вас немає спеціального приладдя, ви можете накинути на трос звичайний килимок чи, наприклад, непотрібну куртку. В разі, якщо він трісне, вантаж притисне його до землі і ніхто не постраждає.

Коли ви почали рух, трос завжди має бути під натяжкою, але робити це потрібно дуже плавно та обережно, щоб на самому початку не залишитися без знаряддя. Якщо не дотримуватись цього правила, ви постійно будете тягнути свого рятівника і рвати йому коробку передач. Також в результаті сильного ривка можна порвати сам трос та кронштейн. Наостанок, пам'ятайте, що ви повинні бути завжди на зв'язку з водієм, який вас тягне. Це треба робити, аби уникнути всіляких неприємностей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зберегти автомобіль у разі розбитої дороги. Якщо щось зробити неправильно, то постраждати в машині може багато чого.