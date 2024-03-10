Їх рекомендують самі водії: названо 10 найкращих дешевих авто

Ці авто з року в рік радують своїх власників

Надійність та довговічність автомобіля є визначальними його характеристиками. Саме тому експерти та аналітики складають переліки якісних авто, через купівлю яких не потрібно буде залазити у великі борги.

Один із таких методів — зібрати реальні відгуки власників цих авто. За допомогою аналітичного сервісу Consumer Reports зібрані відгуки систематизуються, і аналітики створюють зведений перелік транспортних засобів, кращих у різних категоріях. Сьогодні поговоримо про найкращі дешеві автомобілі.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta — це компактний автомобіль, який відомий своєю економічністю та доступністю. Завдяки своєму недорогому ціновому сегменту, Jetta є привабливим вибором для тих, хто шукає економічний автомобіль. Вартість власності та експлуатації є відносно невеликою, завдяки ефективному споживанню палива та доступному технічному обслуговуванню.

Subaru Impreza

Subaru Impreza — це компактний автомобіль, який славиться своєю доступністю та економічністю. Це недороге авто, яке привертає увагу покупців, орієнтованих на невеликий бюджет. Окрім того, ефективне споживання палива та невеликі витрати на технічне обслуговування роблять Subaru Impreza вигідним варіантом для тих, хто цінує економічність в експлуатації.

Kia Soul

Kia Soul — це компактний кросовер, відомий своєю доступністю та економічністю. Це недороге авто, що привертає увагу своїм стильним дизайном та функціональністю. Kia Soul відомий ефективним споживанням палива, що робить його економічністю в утриманні.

Nissan Kicks

Nissan Kicks — це компактний кросовер, відомий своєю доступністю та ефективністю в утриманні. Також автомобіль вирізняється практичністю та комфортом, роблячи його ідеальним вибором для щоденних поїздок містом або поза ним.

Chevrolet TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer — це компактний кросовер, який виділяється своєю доступністю та ефективністю в експлуатації. При цьому автомобіль може вразити своєю вантажопідйомністю та практичністю. Тому він є зручним не лише для повсякденного використання, а також для подорожей та пригод за помірну ціну.

Mazda 3

Mazda 3 — це компактний автомобіль від японського виробника Mazda, який вирізняється стильним дизайном, високою якістю виготовлення та динамікою в їзді. Цей автомобіль доступний у варіантах хетчбек і седан. Mazda 3 славиться технологічними інноваціями, включаючи систему SkyActiv, яка поєднує в собі високу продуктивність та ефективність споживання пального.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid — це гібридна версія популярного автомобіля Toyota Corolla. Основна риса цього авто — поєднання дизайну та зручності Toyota Corolla з ефективністю гібридної технології. Авто оснащене різноманітними технологіями безпеки та комфорту, включаючи системи автономного гальмування, круїз-контролю та інші. Загалом модель відома тим, що не споживає багато пального і є дешевою в обслуговуванні.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hatchback — це компактний автомобіль від японського виробника у кузові хетчбек. Він має сучасний та дещо спортивний зовнішній вигляд. Зручний для міських поїздок, автомобіль також вирізняється місткістю та практичністю. Тут є достатньо простору для пасажирів та невеликого багажу.

Ford Maverick

Ford Maverick — це компактний пікап від американського виробника Ford, який привертає увагу своїми компактними розмірами, економічністю та практичністю водночас. Пікап має чотирициліндровий двигун з гібридною технологією, що дає можливість не споживати багато пального.

Buick Encore GX

Buick Encore GX є невеличким кросовером, створеним американською компанією Buick, що належить до General Motors. Автомобіль має передній або повний привід і 2 бензинових турбомотори. Останнім часом авто цієї моделі стає все популярнішим в Україні через оптимальну витрату палива та низькі витрати на обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав, які запчастини в жодному разі не можна купувати на авторозбірці. Загалом, авторозбирання — розумна і практична альтернатива магазинам автозапчастин, але не в усіх випадках.