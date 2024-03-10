Их рекомендуют сами водители: названы 10 лучших дешевых авто

Эти авто из года в год радуют своих владельцев

Надежность и долговечность автомобиля являются определяющими его характеристиками. Именно поэтому эксперты и аналитики составляют перечни качественных авто, из-за покупки которых не нужно будет забираться в большие долги.

Один из таких методов – собрать реальные отзывы владельцев этих авто. С помощью аналитического сервиса Consumer Reports собранные отзывы систематизируются, и аналитики создают сводный список транспортных средств, лучших в разных категориях. Сегодня поговорим о лучших дешевых автомобилях.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta – это компактный автомобиль, известный своей экономичностью и доступностью. Благодаря своему недорогому ценовому сегменту, Jetta является привлекательным выбором для ищущих экономичный автомобиль. Стоимость собственности и эксплуатации относительно невелика, благодаря эффективному потреблению топлива и доступному техническому обслуживанию.

Subaru Impreza

Subaru Impreza – это компактный автомобиль, славящийся своей доступностью и экономичностью. Это недорогое авто, которое привлекает внимание покупателей, ориентированных на небольшой бюджет. Кроме того, эффективное потребление топлива и небольшие затраты на техническое обслуживание делают Subaru Impreza выгодным вариантом для тех, кто ценит экономичность в эксплуатации.

Kia Soul

Kia Soul – это компактный кроссовер, известный своей доступностью и экономичностью. Это недорогое авто, что привлекает внимание своим стильным дизайном и функциональностью. Kia Soul известен эффективным потреблением топлива, что делает его экономичностью в содержании.

Nissan Kicks

Nissan Kicks – это компактный кроссовер, известный своей доступностью и эффективностью в удержании. Также автомобиль отличается практичностью и комфортом, делая его идеальным выбором для ежедневных поездок по городу или вне его.

Шевроле TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer – это компактный кроссовер, отличающийся своей доступностью и эффективностью в эксплуатации. При этом автомобиль может поразить грузоподъемностью и практичностью. Поэтому он удобен не только для повседневного использования, а также для путешествий и приключений за умеренную цену.

Мазда 3

Mazda 3 – это компактный автомобиль от японского производителя Mazda, отличающийся стильным дизайном, высоким качеством изготовления и динамикой в езде. Этот автомобиль доступен в вариантах хэтчбека и седан. Mazda 3 славится технологическими инновациями, включая систему SkyActiv, сочетающую в себе высокую производительность и эффективность потребления топлива.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid – это гибридная версия популярного автомобиля Toyota Corolla. Основная черта этого авто – сочетание дизайна и удобства Toyota Corolla с эффективностью гибридной технологии. Автомобиль оснащен разнообразными технологиями безопасности и комфорта, включая системы автономного торможения, круиз-контроля и другие. В общем модель известна тем, что не потребляет много горючего и дешевая в обслуживании.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hatchback – это компактный автомобиль от японского производителя в кузове хэтчбек. Он имеет современный и несколько спортивный внешний вид. Удобный для городских поездок автомобиль также отличается вместительностью и практичностью. Здесь достаточно простора для пассажиров и небольшого багажа.

Форд Маверик

Ford Maverick – это компактный пикап от американского производителя Ford, который привлекает внимание своими компактными размерами, экономичностью и практичностью. Пикап имеет четырехцилиндровый двигатель с гибридной технологией, что позволяет не потреблять много топлива.

Buick Encore GX

Buick Encore GX является небольшим кроссовером, созданным американской компанией Buick, принадлежащей General Motors. Автомобиль имеет передний или полный привод и 2 бензиновых турбомотора. В последнее время авто этой модели становится все более популярным в Украине из-за оптимального расхода топлива и низких затрат на обслуживание.

Ранее "Телеграф" писал, какие запчасти ни в коем случае нельзя покупать на авторазборке. В общем, авторазборка — разумная и практичная альтернатива магазинам автозапчастей, но не во всех случаях.