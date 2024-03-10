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Их рекомендуют сами водители: названы 10 лучших дешевых авто

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Лучшие авто Новость обновлена 10 марта 2024, 17:53
Лучшие авто. Фото Volkswagen

Эти авто из года в год радуют своих владельцев

Надежность и долговечность автомобиля являются определяющими его характеристиками. Именно поэтому эксперты и аналитики составляют перечни качественных авто, из-за покупки которых не нужно будет забираться в большие долги.

Один из таких методов – собрать реальные отзывы владельцев этих авто. С помощью аналитического сервиса Consumer Reports собранные отзывы систематизируются, и аналитики создают сводный список транспортных средств, лучших в разных категориях. Сегодня поговорим о лучших дешевых автомобилях.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta – это компактный автомобиль, известный своей экономичностью и доступностью. Благодаря своему недорогому ценовому сегменту, Jetta является привлекательным выбором для ищущих экономичный автомобиль. Стоимость собственности и эксплуатации относительно невелика, благодаря эффективному потреблению топлива и доступному техническому обслуживанию.

Subaru Impreza

Subaru Impreza

Subaru Impreza – это компактный автомобиль, славящийся своей доступностью и экономичностью. Это недорогое авто, которое привлекает внимание покупателей, ориентированных на небольшой бюджет. Кроме того, эффективное потребление топлива и небольшие затраты на техническое обслуживание делают Subaru Impreza выгодным вариантом для тех, кто ценит экономичность в эксплуатации.

Kia Soul

Kia Soul

Kia Soul – это компактный кроссовер, известный своей доступностью и экономичностью. Это недорогое авто, что привлекает внимание своим стильным дизайном и функциональностью. Kia Soul известен эффективным потреблением топлива, что делает его экономичностью в содержании.

Nissan Kicks

Nissan Kicks

Nissan Kicks – это компактный кроссовер, известный своей доступностью и эффективностью в удержании. Также автомобиль отличается практичностью и комфортом, делая его идеальным выбором для ежедневных поездок по городу или вне его.

Шевроле TrailBlazer

Шевроле TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer – это компактный кроссовер, отличающийся своей доступностью и эффективностью в эксплуатации. При этом автомобиль может поразить грузоподъемностью и практичностью. Поэтому он удобен не только для повседневного использования, а также для путешествий и приключений за умеренную цену.

Мазда 3

Mazda 3 – это компактный автомобиль от японского производителя Mazda, отличающийся стильным дизайном, высоким качеством изготовления и динамикой в езде. Этот автомобиль доступен в вариантах хэтчбека и седан. Mazda 3 славится технологическими инновациями, включая систему SkyActiv, сочетающую в себе высокую производительность и эффективность потребления топлива.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid – это гибридная версия популярного автомобиля Toyota Corolla. Основная черта этого авто – сочетание дизайна и удобства Toyota Corolla с эффективностью гибридной технологии. Автомобиль оснащен разнообразными технологиями безопасности и комфорта, включая системы автономного торможения, круиз-контроля и другие. В общем модель известна тем, что не потребляет много горючего и дешевая в обслуживании.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Hatchback – это компактный автомобиль от японского производителя в кузове хэтчбек. Он имеет современный и несколько спортивный внешний вид. Удобный для городских поездок автомобиль также отличается вместительностью и практичностью. Здесь достаточно простора для пассажиров и небольшого багажа.

Форд Маверик

Форд Маверик

Ford Maverick – это компактный пикап от американского производителя Ford, который привлекает внимание своими компактными размерами, экономичностью и практичностью. Пикап имеет четырехцилиндровый двигатель с гибридной технологией, что позволяет не потреблять много топлива.

Buick Encore GX

Buick Encore GX

Buick Encore GX является небольшим кроссовером, созданным американской компанией Buick, принадлежащей General Motors. Автомобиль имеет передний или полный привод и 2 бензиновых турбомотора. В последнее время авто этой модели становится все более популярным в Украине из-за оптимального расхода топлива и низких затрат на обслуживание.

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