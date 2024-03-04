Які вживані легкові авто приганяли українці з-за кордону: топ-20 моделей лютого

Попит у цьому сегменті збільшився на 12%

Ринок вживаних легкових авто, які ввозили україні з-за кордону, продовжує розширюватися. Попри заблокований поляками кордон, цей сегмент має неабияку популярність.

Так, за інформацією Інституту досліджень авторинку, у другому місяці 2024 року привезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів на першу реєстрацію було подано 19,9 тисячі машин. Цей показник є помітно більшим (на 51,5%), ніж був у лютому-2023, і навіть більший, ніж місяцем раніше — на 12%.

Топ-20 моделей вживаних легкових авто, привезених українцями з-за кордону

Зазначається, що лідером цього сегменту за підсумками лютого 2024 є Volkswagen Golf. Його привезли до України у кількості 979 екземплярів. Друге місце належить Skoda Octavia (775 авто). Замикає трійку лідерів — Volkswagen Passat (647). До вашої уваги весь список найпопулярніших вживаних легкових авто, які ввезли українці з-за кордону в лютому.

Volkswagen Golf

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

Volkswagen Golf — 979 шт Skoda Octavia — 775 Volkswagen Passat — 647 Renault Megane — 539 Volkswagen Tiguan — 499 Nissan Leaf — 476 Renault Scenic — 434 Audi Q5 — 434 Nissan Rogue — 424 Tesla Model 3 — 405 Nissan Qashqai — 377 Audi A4 — 377 Mazda CX-5 — 370 Tesla Model Y — 313 Ford Focus — 279 Volkswagen Touran — 276 Ford Kuga — 252 Opel Astra — 250 BMW X5 — 239 BMW 3 Series — 233

Як бачимо, у списку присутні три електромобілі — Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y. Крім них до загального заліку враховані електричні Volkswagen e-Golf, які поповнили наш автопарк у кількості 222 штуки. Експерти наголошують на тому, що сприяють імпорту електричних авто "нульова" ставка розмитнення та відсутність збору до Пенсійного фонду під час першої реєстрації. Також до цього переліку можна додати й фактор економії на пальному, ціни на яке доволі відчутні.

Щодо марок авто серед імпортованих легковиків із пробігом у лютому 2024 року, то тут лідерство утримує Volkswagen — 3199 машин із часткою в 16,1% від загальної кількості. Друге місце продовжує утримувати Audi, з результатом 1,6 тисячі перших реєстрацій та часткою 8,3%. На третьому місці — Nissan (7,9%, 1,6 тисячі), далі — Renault з результатом 1,4 тисячі та 7,1%. П’яте місце з аналогічними результатами (5,8%, 1,2 тисячі шт.) розділили Skoda та Ford.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які нові моделі з'являться на ринку Україні в березні 2024 року. Так, цього місяця з'явиться близько 10 нових моделей від різноманітних брендів — від кросоверів до потужних спорткарів.