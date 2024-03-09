Їх краще оминати: які запчастини в жодному разі не можна купувати на авторозборці

Там можна заощадити достатньо грошей, але є речі, які краще не купувати навіть задешево

Авторозборка — справжня знахідка для тих, кому потрібна якась деталь на машину. Цей своєрідний автобазар слугує тим місцем, де можна підібрати досить якісну річ за досить бюджетні кошти. Утім, є й запчастини, які краще не купувати, якщо вони навіть надто дешеві.

Загалом, авторозбирання — розумна і практична альтернатива магазинам автозапчастин, але не в усіх випадках. Утім, як передає "Автоцентр", є перелік того, що краще не купувати на авторозборці.

Що не можна купувати з деталей на авторозборці

Так, до цього переліку можна точно віднести компоненти гальмівної системи, деталі рульового управління та подушки/ремені безпеки. Також варто уникати придбання вживаного акумулятора, навіть якщо він майже не використовувався і виглядає як новий. Річ у тому, що акумулятор мусить періодично заряджатися та віддавати енергію, а будь-який період бездіяльності, яким є простоювання на авторозборці, для нього згубний.

Окрім того, не купуйте кузовні деталі з корозією, перефарбовані, переварені, зашпакльовані, навіть якщо дуже хочеться. Швидко їх доведеться ремонтувати знову, або скоріше за все — викидати.

Також є перелік того, що купувати на авторозборці варто з обережністю. До цієї групи належить більша частина складних механізмів, з яких складається автомобіль: електрика, електроніка, оптика, навісне устаткування, двигуни, коробки передач, деталі ходової частини. Утім, якщо вам все ж таки пощастило та ви обрали потрібну деталь, то це дійсно вдала купівля. В такому разі ви заощадили чимало грошей, адже всі ці запчастини коштують новими дуже дорого.

Загалом, дуже добре, якщо з вами обиратиме все фахівець, який скаже, що варто придбати, а що обійти стороною. Оскільки на авторозборках можна знайти будь-які запчастини, це дозволяє ремонтувати автомобіль з мінімальними витратами, що особливо корисно для більш старих або рідкісних моделей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зберегти автомобіль у разі розбитої дороги. Постраждати в машині за неякісного покриття може багато чого.