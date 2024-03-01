Витрата пального 4 л/100 км: кросовер BYD Song став ще дешевшим

Автомобіль може просто знищити своїх бензинових конкурентів

Китайці випустили нову версію гібридного кросовера BYD Song Pro DM-i Honor Edition. Він має запас ходу 1090 км на бензині та електриці.

Згідно з заявами виробника, автомобіль витрачає лише 4,4 літра бензину на 100 км шляху. Про це пише видання Carnewschina.

BYD Song Pro DM-i Honor Edition: ціни та технічні характеристики

Оскільки бренд BYD, який зараз є одним з найпопулярніших в Піднебесній, прагне перегнати конкурентів, що випускають авто з бензиновими двигунами, то він знизив ціну на свій новий кросовер майже на 3 тисячі доларів. Нове покоління коштує від 15 тисяч доларів, що дуже дешево як для автомобіля такого розміру і з таким наповненням.

У порівнянні з попередником, оновлена модель отримала нову передню решітку. Розміри залишилися без змін. Цікавим є чорний колір корпусу, якого раніше в дизайні не було.

Усередині змін майже немає. Салон оснащений поворотним екраном діагоналлю 15,6 дюйма. Є приладова панель на 8,8 дюйма, дев’ять динаміків, вентиляція сидінь, підігрів тощо.

Щодо технічних характеристик, то силова установка складається з 1,5-літрового бензинового двигуна, а також електродвигуна на 145 кВт. Також в автомобілі є батарея на 12,9 кВт·год, яка надає 59 км запасу ходу. У топовій комплектації більша батарея, яка надає 85 кілометрів запасу ходу на чистій електриці.

Є 5 комплектацій автомобіля за ціною від 15 до 19 тисяч доларів США. За 2 роки цей автомобіль подешевшав на понад 3600 доларів США.

Раніше "Телеграф" писав, що український ринок нових легкових авто показав шалене зростання. Так, цей сегмент минулого місяця показав +51% порівняно з лютим 2023 року.