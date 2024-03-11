У Польщі атакують авто з українськими номерами: що роблять зловмисники

За ними просто полюють

Польські фермери, які вже не один місяць влаштовують протести, виступаючи проти ввезення української агропродукції, і вимагаючи виплати компенсацій та субсидій. Щоб домогтися свого, вони ладні, ймовірно, на все. Поляки розсипали українське зерно і топтались по ньому, виливали в унітаз олію. А тепер взялись і за наших водіїв.

Тепер у центрі Варшави почастішали випадки пошкодження українських та білоруських авто. Про це повідомляють у місцевих соцмережах, повідомляє ТГ-канал "Українські новини".

Пошкодження українських авто: подробиці проблеми

Також місцева преса розповідає про один із випадків, які трапились напередодні. Українець розповідає, що припаркував свій автомобіль за правилами у центрі Варшави. Вранці він помітив, що на шинах є бічні порізи.

Звісно, водій звернувся до поліції. Там йому повідомили, що у цьому районі такі випадки трапляються часто, і вони не приїдуть на виклик. Порекомендували приїжджати до відділку особисто.

Чоловік скаржиться, що шини неможливо відремонтувати, адже пошкодження у таких місцях, де латку не поставиш. Нові коштують по 500 доларів. До того ж, треба оплатити евакуатор і фарбування кузова, адже двері також подряпали.

Ці слова також підтверджує водій евакуатора. Він сказав, що такі випадки не те що почастішали нещодавно, але просто стали масовими. Водій евакуатора каже, він почав помічати таку закономірність після протесту фермерів.

Раніше "Телеграф" писав, що рух вантажівок на кордоні Польщі та України все ще ускладнено у 5 з 6 пунктів. На виїзд з Польщі проходять лише по чотири вантажні автомобілі на годину.