Зупиняють українські автобуси та утримують пасажирів: Кубраков повідомив погані новини з Польщі

Пасажирами автобусів здебільшого є жінки з малолітніми дітьми та соціально незахищені верстви населення

Ситуація на польсько-українському кордоні продовжує залишатися напруженою. Так, повідомляється, що польські протестувальники та поліція нібито зупиняють пасажирські автобуси, що прямують до Польщі та повертаються з Польщі. Пасажирів тримають на кордоні без будь-яких пояснень.

Про це пише Олександр Кубраков, віцепрем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідний допис він зробив у мережі X (Twitter).

"Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими стосовно громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та люди, що перетинають кордон транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", — зазначив у своєму дописі віцепрем'єр.

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Разом з цим візуального підтвердження цій новині наразі немає.

Нагадаємо, 16 лютого, польські фермери перекрили останній пункт пропуску на польсько-українському кордоні. 9 березня стало відомо про те, що один з пунктів тимчасово розблоковано. Мова про пункт пропуску "Краківець". Він залишатиметься розблокованим орієнтовно до 13 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив дуже неприємну пропозицію для України. Так, Польща має на меті запропонувати Європейському Союзу скасувати торгові преференції для України.