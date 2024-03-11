Блокада на кордоні з Польщею: рух вантажівок все ще ускладнений на 5 із 6 пунктів пропуску

Останній КПП буде заблоковано з 13 березня

На кордоні України та Польщі триває ускладнення руху для вантажівок. Там відбуваються протести польських фермерів. Заблоковано п’ять із шести КПП.

Про це повідомляє ДПСУ. Зазначається, що у понеділок, 11 березня, з 9.00 протестуючі не пропускають вантажівки через пункт пропуску "Угринів" у напрямку Польщі.

На виїзд з Польщі проходять лише по чотири вантажні автомобілі на годину.

Крім того, 13 березня протестувальники планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчева-Краковець".

"На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Довгобичів-Угринів", "Хребене-Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується", — додали прикордонники.

При цьому рух легкових транспортних засобів та автобусів у всіх напрямках не обмежується.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, скільки грошей Україна втратила через те, що поляки блокують кордон.