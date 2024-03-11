В Польше атакуют авто с украинскими номерами: что делают злоумышленники

За ними просто охотятся

Польские фермеры, которые уже не один месяц устраивают протесты, выступая против ввоза украинской агропродукции и требуя выплаты компенсаций и субсидий. Чтобы добиться своего, они готовы, вероятно, на все. Поляки рассыпали украинское зерно и топтались по нему, выливали в унитаз растительное масло. А теперь взялись и за наших водителей.

Теперь в центре Варшавы участились случаи повреждения украинских и белорусских автомобилей. Об этом сообщают в местных соцсетях, сообщает ТГ-канал "Українські новини".

Повреждение украинских авто: подробности проблемы

Также местная пресса рассказывает об одном из случаев, случившихся накануне. Украинец рассказывает, что припарковал свой автомобиль по правилам в центре Варшавы. Утром он заметил, что на шинах есть боковые порезы.

Конечно, водитель обратился в полицию. Там ему сообщили, что в этом районе такие случаи случаются часто, и они не приедут по вызову. Порекомендовали приезжать в отделение лично.

Мужчина жалуется, что шины невозможно отремонтировать, ведь повреждения в таких местах, где заплатку не поставишь. Новые стоят по 500 долларов. К тому же, нужно оплатить эвакуатор и покраску кузова, ведь дверь тоже поцарапана.

Эти слова также подтверждает водитель эвакуатора. Он сказал, что такие случаи не только участились недавно, но просто стали массовыми. Водитель эвакуатора говорит, что он начал замечать такую закономерность после протеста фермеров.

Ранее Телеграф писал, что движение грузовиков на границе Польши и Украины все еще затруднено в 5 из 6 пунктов. На выезд из Польши проходят всего по четыре грузовых автомобиля в час.